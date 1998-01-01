Средний россиянин может потратить на отдых 24 тыс. руб., но хочет в отпуск на месяц

Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. За три года этот показатель вырос на 5%, а число россиян, которые не могут позволить себе неделю отдыха, сократилось почти на 30%. Жители страны оценили свой отпускной бюджет в ходе опроса компании SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

Количество респондентов, которые не могут позволить себе отпуск из-за финансовых трудностей, составляет 29%. Женщины в оценках финансовых возможностей более осторожны, чем мужчины: свой отпускной бюджет дамы оценивают в 23300 руб. против 25900 у мужчин.

Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет. Однако респонденты до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: 22% против 32% среди россиян старше 45 лет.

Чем выше доход, тем больше возможностей: среди граждан с зарплатой менее 30000 руб. не может позволить себе отпуск каждый третий (33%), среди россиян с доходом от 80000 руб. — лишь каждый пятый (20%).

Отпускной бюджет на неделю отпуска у среднестатистического жителя Москвы в этом году составляет 29500 руб. На втором месте — Екатеринбург: жители столицы Урала в среднем готовы потратить на неделю отпуска 28000 руб. на человека. На третьей строке Пермь — 26800 руб. Санкт-Петербург делит шестую позицию с Казанью (по 26200 руб.), пропуская вперед Самару (26400 руб.) и Красноярск (26300 руб.). Наиболее экономный отпускной бюджет в этом году у жителей Челябинска — 22600 руб.

О том, что не могут позволить себе отдохнуть, чаще жителей других городов-миллионников говорили волгоградцы (30%), реже всего — жители Казани (19%).

При этом, согласно другому исследованию компанию, россияне моложе 24 лет чаще других называли идеальным отпуск продолжительностью в 14 дней.

Итак, наиболее популярная продолжительность отпуска — 4 недели (31% опрошенных). 2 и 3 недели считают идеальной продолжительностью отдыха по 21% россиян. Более 4 недель мечтают отдыхать 15% опрошенных. 10 дней достаточно лишь 4% респондентов.

По данным SuperJob молодежи до 24 лет чаще других достаточно 10—14 дней, чтобы восстановить силы (36%). Половине россиян старше 25 лет (50%) необходимо 4 недели и более.

Своим любимым видом отдыха представители экономически активного населения страны чаще всего называли путешествие по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых предпочитают 23%.

В деревне и на даче предпочитают проводить отпуск 13% респондентов. Рыбалку, турпоходы и домашних отдых назвали по 7% опрошенных, экскурсии — 5%, круиз — 3%.

Отдых в России предпочитают 12% респондентов. Чаще всего россияне мечтают об отпуске на Черноморском побережье, посещении Байкала, Камчатки, Алтая, а также турах в Карелию.

На необитаемом острове или на Мальдивах хотели бы отдохнуть по 6%. США манят каждого двадцатого россиянина (5%). Италию назвали также 5% опрошенных. 4% россиян считают идеальным отпуск, проведенный дома, «рядом с близкими, родными и самыми любимыми».

Испанию, Францию и ОАЭ назвали по 3%. Крым популярен у 2%. В Австралии, Греции, Таиланде, Турции, Японии, на Кубе или на Бали хотели бы провести отпуск по также 2% опрошенных. Столько же россиян предпочитают круизы.

/TOURBUS.RU