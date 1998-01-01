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«Победа» начала продажу авиабилетов на рейсы в Дубай/ МИД призвал россиян в Японии соблюдать осторожность в связи с аномальной жарой/ Колумбийский трансвестит обокрал российскую туристку в Риме

«Победа» начала продажу авиабилетов на рейсы в Дубай

Лоукостер «Победа» открыл продажу авиабилетов в Дубай в ОАЭ, полеты стартуют 25 октября. "Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из московского аэропорта "Внуково" в международный аэропорт Дубая (DXB)", — следует из информации на сайте перевозчика.

Ближайший билет можно купить на 25 октября, на данный момент продажи открыты до конца марта 2020 года. Стоимость за полет в одну сторону варьируется от 3,9 тыс. до 6,2 тыс. с человека.

Дубай в первом квартале 2019 года посетили более 230 тысяч российских туристов.

МИД призвал россиян в Японии соблюдать осторожность в связи с аномальной жарой

На территории ряда префектур Японии наступила аномальная жара, россиян прост соблюдать осторожность, говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.

"В Ниигате +35℃, на обширной территории ряда японских префектур +31...+35℃. Проявляйте осторожность!", — отмечается в сообщении ДСКЦ в Twitter.

По сообщениям зарубежных СМИ, с середины июля почти на всей территории Японии стоит жара, средняя температура воздуха превысила 32 °C. По данным управления пожарной охраны Японии, с 22 по 28 июля из-за жары погибли 11 человек.

Колумбийский трансвестит обокрал российскую туристку в Риме

Полиция Рима задержала 31-летнего колумбийского трансвестита, обокравшего российскую туристку на улице Via del Tritone в центре города, сообщает во вторник пресс-служба главного управления правоохранительных органов столицы.

«Полиция Рима задержала 31-летнего колумбийского вора, переодетого в женщину, сразу после того, как он сорвал золотую цепочку с шеи российской туристки на улице Via del Tritone. Мужчина был переодет в черный женский спортивный костюм для бега», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, трансвестит привлек внимание представителей правопорядка во время патрулирования на улице. После ограбления спортсменка пробежала всего несколько метров, и ее задержали. «Позже выяснилось, что вор уже знаком полиции по аналогичным преступлениям. На территории Италии он находился без документов и не имел постоянного места жительства», — добавили в пресс-службе.

В отделении полиции россиянке вернули украденную цепочку. Итальянские СМИ называют колумбийского вора bandito travestito, - уточняет «Интерфакс».

/TOURBUS.RU