Генконсул России в Анталье напугал информацией о «десятках смертей» наших туристов в Турции

Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в опубликованном сегодня интервью РИА «Новости» генконсул России в Анталье Олег Рогоза.

"Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.

«Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких", — заключил г-н Рогоза.

Дипломат также сообщил, что в прошлом году курорты Антальи посетили 4,8 миллиона россиян. В этом году на отдыхе уже побывали 2,7 миллиона наших сограждан, а к концу года, по прогнозам, их число превысит пять миллионов.

«В пик сезона в аэропорту Антальи ежедневно приземляется свыше 100 рейсов из более чем 40 городов и регионов России. При сохранении этой тенденции нас ожидает очередной рекорд посещаемости южных курортов Турции», - отметил также г-н Рогоза.

Отметим, что сегодня часть этого интервью дипломата была широко растиражирована десятками российских СМИ, сообщившими о чуть ли не массовой эпидемии, бушующей на турецких курортах. Среди заголовков, появившихся сегодня в ведущих отечественных СМИ: ­ «На популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян» (Газета.Ru), «Россиян предупредили о смерти десятков туристов в Анталье» (РБК), «Туристов предупредили об опасности поездок на популярный у россиян курорт» (Lenta.ru) и т.д.

«РСТ много лет ведет информационную базу, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам. И из года в год по любым происшествиям, включая скоропостижные смерти, всегда лидируют одни и те же страны – Турция, Таиланд, до 2015 года был и Египет, то есть самые популярные направления. Аналогичные показатели и у страховых компаний. Но это вовсе не означает, что упомянутые страны представляют какую-то опасность для гостей», — сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

Г-жа Тюрина добавила, что туристы во время отдыха «нередко слишком расслабляются, переоценивают возможности организма».

«Но полагаю, что похожую статистику можно найти и по туристам из Германии, поскольку немцев в Анталье тоже очень много. И, кстати, в середине июня этого года аналогичную «сенсацию» про украинских туристов распространили средства массовой информации Украины со ссылкой на консула этой страны в Анталье», — подчеркнула эксперт.

С ее мнением согласен директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: "В страну ежегодно приезжают шесть миллионов российских туристов. Естественно, что-то происходит, невозможно принять столько туристов без происшествий. Трагедии случаются везде – в Греции, Сочи, Геленджике, Анапе, Крыму. Это человеческий фактор – из 999 человек один перелезет через забор на горе, чтобы сделать селфи, при этом он может быть пьян. К сожалению, с этим ничего не сделать".

В свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему корреспонденту: «По статистике страховых компаний, на 100 тысяч пляжных туристов приходится примерно три смерти. В Турции отдыхает 5-6 млн человек, то есть получается, на такое количество отдыхающих может быть 150-200 смертей.

Это печальные умозаключения, но, к сожалению, это реальность, с которой сталкиваются туркомпании. Как бы ужасно ни звучало, это обычный процент смертности. Поэтому, на мой взгляд, говоря о нескольких десятках случаев, консул преуменьшил реальное положение дел.

Мы - крупная компания, отправляем отдыхать ежегодно 200 тысяч туристов, и, к сожалению, тоже сталкиваемся со смертями наших туристов. И не всегда это связано с болезнями или алкогольным опьянением. Бывает так - человек просто зашел в море, и у него вдруг остановилось сердце...»

/TOURBUS.RU