«Инфофлот» запускает новый комплекс поддержки турагентств

Круизный центр «Инфофлот» запускает обновленный бесплатный комплекс поддержки туристических агентств. Он позволит профессионалам рынка удобно и быстро начать продавать круизы по России и миру с помощью специального встраиваемого модуля и партнёрской программы поддержки, - сообщили нам в пресс-центре компании.

На сегодня с «Инфофлотом» круизы продают более семи тыс. агентств, а в целом по стране их количество растёт на 15-20% в год.

Комиссионное вознаграждение в круизах заметно выше среднего по туристической отрасли России. На старте оно составляет от 10%, а постоянные агентства-партнеры получают до 15%. К тому же по статистике возвратность клиентов в круизной отрасли составляет 80-85%.

«Здесь важно обозначить финансовый интерес для агента. Например, средняя цена круиза по России за двоих на 5-7 дней составляет 70-80 тысяч рублей. Продавая, допустим, 10 круизов в месяц, агентство даже при стартовой комиссии заработает неплохую сумму. Те же, кто работают год и более, выходят на совершенно иные показатели, - комментирует тему генеральный директор Круизного Центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

- Среди наших партнеров немало агентств, которые сегодня зарабатывают на круизах миллионы рублей, и для них круизы - это основной источник дохода. Мы твердо уверены, что агентская сеть — один из основных каналов развития продаж в туризме, поэтому с первых дней своей работы все наши активности для агентств мы объединили в специальную партнерскую программу Riverlines.ru. Её обновленную версию мы сегодня и представляем рынку.

Подключив нашу систему, агентства смогут присоединиться к продажам круизов по российским рекам, – сейчас идёт середина навигации, или осваивать зарубежный всесезонный продукт».

После простой регистрации в системе турагент получает на своем сайте готовый раздел с максимально полной информацией о речных и морских круизах по всему миру и может сразу начать комфортно подбирать и бронировать круизы онлайн.

«Этот механизм сильно облегчает работу менеджеров по продажам. Установка модуля осуществляется однократно, а вся его дальнейшая поддержка и обновление производятся без участия агентства и позволяют избежать затрат компании на оплату работы программистов и контент-менеджеров», - подчеркивает Андрей Михайловский.

В новой версии появится немало удобных новинок В том числе единый личный кабинет с системой онлайн-бронирования «Инфофлот», возможность настройки индивидуального дизайна и содержания, адаптивность под экраны мобильных устройств, прямое бронирование для клиентов агента, расширенный поиск и возможность подключения оnline-оплаты (эквайринга).

Помимо этого, к системе будет подключена функция подбора и приобретения дополнительных услуг: авиа- и железнодорожных билетов, трансферов, страховок.

«Важно также добавить, что новым агентствам, у которых еще нет своего сайта, мы готовы помочь — опять же бесплатно — предоставить для работы сайт на отдельном поддомене», - уточняет г-н Михайловский.

По его словам, в рамках комплекса поддержки агентств «Инфофлот» кроме поискового модуля с круизами, бесплатно проводит обучение продажам (семинары, вебинары, показы теплоходов, рекламные туры), оказывает любую информационную поддержку.

С этой недели любое агентство, желающее установить универсальный поисковый модуль на свой сайт и получить доступ к самой большой в России базе круизов, сможет это сделать, обратившись в агентский отдел компании, - заключили в пресс-службе оператора.

/TOURBUS.RU