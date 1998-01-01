Гендиректор «Лаборатории приключений» обвинил Ростуризм в «бесчинствах»

Туроператор «Санаторно-курортное объединение» вернул из Крыма в Курган большинство туристов приостановившей деятельность компании «Лаборатория приключений», сообщила директор компании Наталья Краснова, которую цитирует «Интерфакс».

Напомним, что 20 июля давно и успешно работавший на региональном рынке в сфере активного и экскурсионного отдыха оператор» Лаборатория приключений» объявил о приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией на туристическом рынке и отмене автобусных туров в Крым с 21 июля по 4 сентября.

На прошлой неделе 48 клиентов туроператора оставались на курорте Саки.

«Мы вывезли из Крыма на автобусе 25 июля 36 клиентов туроператора, остальные добирались домой самостоятельно. Оплата поездки будет производиться после возвращения домой. В воскресенье утром они вернулись в Курган», — рассказала г-жа Краснова.

Как отметила г-жа Краснова, туристам предоставили рассрочку в две недели для оплаты обратной поездки. «Пока оплатили единицы», — добавила она.

Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО «Страховое общество «Помощь». Срок действия договора — с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. Гендиректор компании Дмитрий Боронкин ранее сообщил, что все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме, а возврат денежных средств планируется начать в середине осени.

При этом туроператор «Лаборатория приключений был исключен из единого федерального реестра туроператоров приказом Ростуризма от 23 июля.

Между тем вчера глава компании сообщил в соцсети «ВКонтакте», что туроператор не намерен прекратить работу. Как пишет г-н Боронкин, «Мы не прекращали деятельность. Мы ее приостановили, для части сезона - 2019. Получивший право творить бесчинства Ростуризм, исключил нас из реестра туроператоров. Но мы либо восстановимся, либо в реестр будет внесено другое, подконтрольное нам юридическое лицо».



Как сообщает также директор компании, «туристы отдыхавшие в Крыму уже дома. В соответствии с нами подписанными документами - они получат компенсацию понесённых затрат. Ещё раз хочется напомнить - срок возврата денег - до 6 месяцев. Осуществить возврат в течении 10 дней не возможно. Также по договору никакие дополнительные компенсации не предусмотрены. Только возврат потраченных на турсредств».

При этом гендиректор компании отказывается встречаться с потерпевшими и даже разговаривать по телефону, оставляя туристам для общения лишь личный электронный адрес: lp045@yandex.ru.

«Из процесса я не выпадал, у всех, кто так или иначе связан с лабораторией? есть мой номер, «ВКнтакте» и проч. Все координируется мной с самого начала. Для туристов и прессы - ящик эл. почты.

Мое местонахождение не секрет - Краснодар. Было предположение, что я за границей. Придётся вас расстроить - у меня нет загранпаспорта и каких-либо средств для выезда за границу. А самое главное нет желания и необходимости», - утверждает также Дмитрий Боронкин.

/TOURBUS.RU