Аэропорту Пулково не дают «открытое небо»

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) не поддержала инициативу управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) о введении режима «открытого неба» для иностранных перевозчиков, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Оператор Пулково, обращаясь в Министерство транспорта РФ, предлагал снять ограничения на полеты иностранных авиакомпаний по 3, 4, 5 и 7 степеням свободы воздушного пространства с 1 января 2020 года на срок не менее пяти лет.

При этом ВВСС аргументировал просьбу тем, что «все основные российские авиакомпании имеют базы в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) и делают упор на развитие маршрутной сети именно в МАУ».

«Из-за отсутствия прямого авиасообщения Петербурга с большинством иностранных пунктов пассажиры вынуждены лететь с пересадкой, что увеличивает общее время перелета и снижает уровень комфорта», - считают в ВВСС.

Кроме того, управляющая аэропортом компания указывала на то, что общая стоимость обслуживания рейса в аэропортах РФ для иностранной авиакомпании в разы выше, чем для российской, из-за чего российские перевозчики имеют конкурентное преимущество по цене перед зарубежными на выполнение полетов по международным направлениям в/из РФ.

«В связи с этим ВВСС видят возможность развития маршрутной сети аэропорта Пулково, а также реализации транспортного и туристического потенциала Петербурга за счет снятия ограничений на выполнение полетов иностранными авиакомпаниями, в том числе по пятой и седьмой степеням свободы воздушного пространства.

Речь идет о расширении возможностей иностранных авиакомпаний для выполнения полетов только на международных маршрутах, не касаясь внутренних перевозок», - констатировали в ВВСС.

В качестве еще одного аргумента в пользу режима «открытого неба» представители Петербурга называли введение с 1 октября 2019 года электронных виз для иностранцев, прибывающих в город и Ленобласть. По их мнению, это ведет и к расширению потока пассажиров в Питер, и к необходимости увеличения возможностей для их прибытия.



По статистике Пулково, в январе-июне 2019 года аэропорт обслужил более 8,767 млн пассажиров - на 10,3% больше результата за аналогичный период 2018-го. При этом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 13% (до 5,54 млн человек), а объем перевозок на международных воздушных линиях - только на 5,9% (до 3,227 млн). Как свидетельствуют цифры, в основном аэропорт прирастает за счет туристических направлений как на въезде, так и на выезде: главными летними направлениями остаются Анталья, Ларнака, Сочи, Калининград и Симферополь.

Настаивая на получении статуса «открытого неба», в ВВСС подчеркивали, что «активное развитие международной маршрутной сети аэропорта повысит трансферную привлекательность Петербурга, а в будущем станет мощным стимулом для развития внутренних региональных перевозок».



Однако «наверху» инициатива Петербурга понимания не нашла. Ознакомившись с предложением из города на Неве, глава Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова обратилась к АЭВТ с просьбой дать ему оценку с точки зрения возможных потерь российских перевозчиков. И получила ожидаемый ответ от главы АЭВТ Владимира Тасуна. В нем, в частности, говорится, что «АЭВТ не поддерживает предложение ВВСС о введении для иностранных авиаперевозчиков режима «открытого неба».

С учетом того, что «российские авиаперевозчики переживают сложные времена из-за постоянного роста цен на авиакеросин, аэропортовые услуги, а также запрет на воздушное сообщение с некоторыми странами, данная инициатива нанесет дополнительный ущерб их экономической деятельности», - так говорится в ответе, который АЭВТ направил в Минтранс.

/TOURBUS.RU