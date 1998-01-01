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30 июля
Аэропорту Пулково не дают «открытое небо»
Иностранные перевозчики не смогут массово прийти в аэропорт Северной столицы
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) не поддержала инициативу управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) о введении режима «открытого неба» для иностранных перевозчиков, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Оператор Пулково, обращаясь в Министерство транспорта РФ, предлагал снять ограничения на полеты иностранных авиакомпаний по 3, 4, 5 и 7 степеням свободы воздушного пространства с 1 января 2020 года на срок не менее пяти лет.
При этом ВВСС аргументировал просьбу тем, что «все основные российские авиакомпании имеют базы в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) и делают упор на развитие маршрутной сети именно в МАУ».
«Из-за отсутствия прямого авиасообщения Петербурга с большинством иностранных пунктов пассажиры вынуждены лететь с пересадкой, что увеличивает общее время перелета и снижает уровень комфорта», - считают в ВВСС.
Кроме того, управляющая аэропортом компания указывала на то, что общая стоимость обслуживания рейса в аэропортах РФ для иностранной авиакомпании в разы выше, чем для российской, из-за чего российские перевозчики имеют конкурентное преимущество по цене перед зарубежными на выполнение полетов по международным направлениям в/из РФ.
«В связи с этим ВВСС видят возможность развития маршрутной сети аэропорта Пулково, а также реализации транспортного и туристического потенциала Петербурга за счет снятия ограничений на выполнение полетов иностранными авиакомпаниями, в том числе по пятой и седьмой степеням свободы воздушного пространства.
Речь идет о расширении возможностей иностранных авиакомпаний для выполнения полетов только на международных маршрутах, не касаясь внутренних перевозок», - констатировали в ВВСС.
В качестве еще одного аргумента в пользу режима «открытого неба» представители Петербурга называли введение с 1 октября 2019 года электронных виз для иностранцев, прибывающих в город и Ленобласть. По их мнению, это ведет и к расширению потока пассажиров в Питер, и к необходимости увеличения возможностей для их прибытия.
Настаивая на получении статуса «открытого неба», в ВВСС подчеркивали, что «активное развитие международной маршрутной сети аэропорта повысит трансферную привлекательность Петербурга, а в будущем станет мощным стимулом для развития внутренних региональных перевозок».
С учетом того, что «российские авиаперевозчики переживают сложные времена из-за постоянного роста цен на авиакеросин, аэропортовые услуги, а также запрет на воздушное сообщение с некоторыми странами, данная инициатива нанесет дополнительный ущерб их экономической деятельности», - так говорится в ответе, который АЭВТ направил в Минтранс.
/TOURBUS.RU
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