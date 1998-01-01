В ближайшие выходные москвичи «откроют тропический рай» в центре столицы

В столичном парке «Красная Пресня» в четвертый раз пройдет грандиозный фестиваль Индонезии, на котором ожидается не менее 140 тысяч гостей

Со 2 по 4 августа в парке «Красная Пресня» в Москве пройдет четвертый фестиваль Индонезии, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы.

В прошлом году фестиваль посетило более 135 тыс. человек. В этом же году ожидается уже более 140 тыс. гостей.

В преддверии фестиваля, 1 августа, в отеле The Ritz-Carlton состоится третий Индонезийско-Российский бизнес-форум под девизом «На пути к стратегическому партнерству Индонезии и России: активизация плодотворного сотрудничества в туризме, торговле и инвестициях».

На фестиваль Индонезии и Индонезийско-Российский бизнес-форум приедет более тысячи гостей из Индонезии, в том числе глава Агентства по креативной экономике Триаван Мунаф, Заместитель министра туризма Индонезии Ния Нисчая, заместитель министра кооперации, малого и среднего бизнеса Индонезии Виктория Пистоон Артина Писо, а также губернаторы ряда провинций страны.

«Посетите прекрасную Индонезию. Oткройте тропический рай » – так звучит слоган Фестиваля Индонезии 2019 года. Мастера из разных городов Индонезии привезут на фестиваль диковинные ремесленные изделия и предметы искусства, а артисты со всех уголков страны превратят парк в невообразимый тропический карнавал и будут удивлять гостей невероятными костюмами и красочным представлениями.

Атмосфера экзотической страны будет ощущаться буквально на каждом шагу – красочные декорации из Индонезии и колоритные фотозоны подарят посетителям фестиваля множество ярких фотографий. На фестивале будет представлено большое количество регионов Индонезии, от провинции Ачех до Папуа. Свои двери для гостей откроют выставочные павильоны Джокьякарты, Джакарты, Центральной Явы, Западной Явы, Восточной Явы и других.

Официальное открытие фестиваля состоится 2 августа в 17:00 на Главной сцене фестиваля. С приветственной речью выступит Посол Республики Индонезия в Российской Федерации г-н М. Вахид Суприяди, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин и другие.

В течение трех дней на главной сцене можно будет увидеть национальные танцы и театрализованные музыкальные представления в исполнении более 200 артистов, которые прилетят на фестиваль прямо из Индонезии. Обязательными элементами программы уже стали выступления яванского оркестра «Гамелан» и полюбившийся многим популярный индонезийский танец Почо-Почо (Poco-Poco), который с огромным удовольствием исполняют не только артисты, но и зрители.

Представления кукольного театра теней «Ваянг Кулит» в сопровождении традиционного индонезийского оркестра «Гамелан» расскажут посетителям о героях знаменитого эпоса Махабхараты. А в Музее индонезийского искусства гости смогут увидеть уникальные экспонаты – картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые являются артефактами индонезийской истории и настоящими произведениями искусства.

По традиции, одной из самых посещаемых зон фестиваля станет индонезийская гастрономия. В дни фестиваля у посетителей будет возможность познакомиться с аутентичной кухней страны от шеф-поваров из Индонезии и России и женской ассоциации «Дармаванита», действующей при Посольстве Республики Индонезия в Москве.

Любителей активного отдыха ждет 15-ти метровый бассейн для занятия серфингом под руководством опытных инструкторов и 7-ми метровый погружной бассейн для обучения дайвингу. В программе запланированы показательные выступления, мастер-классы, детская школа скимбординга и многое другое.

В субботу, 3 августа, гости фестиваля смогут увидеть fashion-показы современных дизайнеров из Индонезии. А 4 августа, в воскресенье, в 17:00, знаменитый индонезийский дизайнер Ferry Sunarto представит грандиозное модное шоу – показ своей новой коллекции национальных платьев кебайя, которую можно будет увидеть в России только в рамках фестиваля Индонезии.

На выставке индонезийских товаров будут представлены изделия ручной работы, специально привезенные на фестиваль из разных уголков Индонезии - необычные сувениры, ювелирные украшения, аксессуары, батик, предметы декора и многое другое.

В огромном шатре зоны «Искусство и ремесла» можно будет научиться индонезийскому батику, росписи традиционных зонтиков и масок, лепке и живописи.

Одной из самых впечатляющих и востребованных площадок фестиваля является символическая свадебная церемония в индонезийском стиле. Принять в ней участие, облачившись в яркие национальные наряды, в окружении экзотических декораций мечтают многие посетители фестиваля.

В зоне «Таинственная Индонезия» можно будет познакомиться с известными менторами и коучами, которые расскажут о местах силы в Индонезии, поделятся секретами обретения гармонии, научат правильно формировать намерение, преодолевать кризисы и увеличивать жизненную энергию, а предсказатели, астрологи, нумерологи, тарологи, звукотерапевты с поющими чашами, и другие мистические помощники приоткроют завесу будущего.

Еще одной из новинок фестиваля станет зона в популярном формате Public Talks, где пройдут встречи с известными блогерами и travel-гуру, которые долгое время жили или живут в Индонезии, и специально приедут на фестиваль поделиться своим опытом и впечатлениями о стране. У зрителей будет возможность задать вопросы и побеседовать со спикерами.

В зоне путешествий гости смогут посетить павильоны Министерства по туризму Республики Индонезия и авиакомпании «Россия», узнать о прямом авиаперелете из Москвы на остров Бали и выиграть призы.

Маленьких гостей фестиваля ждет веселая и познавательная зона «Индонезия для детей», где можно будет познакомиться с драконами, научиться рисовать древний индонезийский храм Боробудур в технике 3D, делать «кетупат» – корзиночки для варки риса, и многое другое.

Помимо этого, гостей ждет йога для взрослых и детей, традиционный массаж, индонезийская борьба Пенчак Силат, лекторий и школа индонезийского языка. Государственный музей Востока представит на фестивале фотовыставку Сергея Ковальчука «Индонезия. Территория вековых традиций», основанную на материалах многочисленных путешествий фотографа по различным регионам Индонезии.

/TOURBUS.RU



