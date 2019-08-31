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ANEX Tour меняет правила бронирования мест на чартерах

Туроператор ANEX Tour предложил новую услугу «выбор места в салоне воздушного судна» на всех обратных рейсах AZUR air в Россию. Теперь заблаговременная рассадка доступна на рейсах в обе стороны, - сообщает АТОР.

Сейчас сервис доступен для рейсов AZUR air до конца лета (до 31.08.2019) по всем направлениям и для всех городов вылета. Предварительную рассадку туристов на обратных рейсах турагент может добавить в личном кабинете при бронировании тура, турист при покупке тура на сайте также сможет сделать выбор при оформлении турпакета.

При этом выбор мест осуществляется как из числа доступных на момент заведения заявки, так и в уже существующем бронировании. Стоимость услуги начинается от 1 у.е., зависит от продолжительности полета и расположения кресла в салоне самолета.

В компании напомнили, что при бронировании мест на рейсах из РФ доступны места повышенного комфорта AZUR space (места эконом-класса с увеличенным пространством для ног), а также кресла 2-го, 3-го и 4-го класса. Эти же места можно забронировать теперь и на обратных рейсах в Россию, но здесь есть нюанс – 1-й салон и все места AZUR space можно приобрести только через гидов туроператора.

Ожидается, что услуга будет продлена и на период осени и зимы, об этом в компании пообещали проинформировать турагентов и туристов дополнительно.

British Airways возобновила полеты в столицу Египта

Авиакомпания British Airways возобновила полеты в столицу Египта Каир после их приостановки 20 июля, сообщает BBC в пятницу.

Уточнений, какие именно проверки были осуществлены, нет. В настоящее время авиакомпания выполняет один ежедневный рейс из Хитроу в Каир и обратно.



В прошлую субботу British Airways и немецкая авиакомпания Lufthansa приостановили полеты в Каир. Тем не менее, Lufthansa возобновила их уже в воскресенье.

Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. В частности, на опубликованной МИД карте Каир входит в "оранжевую" зону — это значит, что правительство "преимущественно советует воздержаться от путешествий в данном направлении".

МИД РФ предупредил об извержении вулкана Этна

Вулкан Этна на востоке острова Сицилия в Италии начал извергаться в субботу.

"Италия – на Сицилии зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен "желтый" уровень опасности; возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов", — сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

По данным портала Newshub, активность вулкана не только не отпугнула, но и привлекла туристов и местных жителей, которые приехали посмотреть на извержение. За безопасностью следила полиция.

Этна – самый высокий вулкан Европы (3330 м), находится недалеко от города Катания, откуда туда можно съездить на экскурсию. Вулкан извергается регулярно – в среднем раз в три месяца, но редко наносит урон.

Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

/TOURBUS.RU