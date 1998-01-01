Club Sunny World 5* - что там происходит?

Известное своими скандальными публикациями информагентство «Лайф» на минувшей неделе опубликовало большой материал, посвященный пребыванию российских туристов в отеле Club Sunny World 5* , расположенном в городе Аланья и предлагаемомв том числе рядом ведущих операторов по системе "фортуна".

Как утверждает издание, «по рассказам туристов, заселившихся в Club Sunny World 5*, гостиница даже не дотягивала до двух звёзд. По словам Анны С., в данном отеле при заезде отсутствовали постельное бельё, полотенца и туалетные принадлежности, еда в гостинице также неудовлетворительного качества. Также в отеле отключали свет. Более того, в номера некоторых постояльцев залезали незнакомые люди, других же туристов попросту выселяют из апартаментов без их ведома”.

«При этом все эти несчастья пришлось переживать 30 путешественникам, приехавшим в Турцию через оператора "Библио Глобус". Другие компании уже вывезли своих туристов и бесплатно предоставили им проживание в других отелях.

К примеру, в связи с этой ситуацией Tez Tour уже организовал переселение для 60 человек», - пишет интернет-издание.

Комментируя эту публикацию, в пресс-службе компании «Библио Глобус» сообщили, что «у гостиницы Club Sunny World 5* (прежнее название Orient) есть сертификат, выданный Министерством туризма Турции, он подтверждает соответствие гостиницы 5*.

В случае пожелания туриста переселиться по той или иной причине гиды принимающей компании всегда предлагают равнозначные варианты размещения, но чаще всего при условии оплаты за проживание в альтернативной гостинице. На практике туристы не соглашаются доплачивать и остаются в забронированном отеле.

В данном случае с гостиницей Club Sunny World 5* альтернативные варианты предлагались, воспользовались туристы или нет, зависит от конкретной заявки. В любом случае проблема урегулирована. Если будут выявлены нарушения и несоответствия, мы рассмотрим возможность прекращения работы с этим отелем».

В свою очередь, в пресс-службе TEZ Tour нашему порталу сообщили: «Информация о переселении 60 туристов не соответствует действительности. У наших клиентов бывают жалобы на сервис в отеле, и по просьбе клиентов мы всегда успешно решаем вопросы с переселением, но они никогда не носили массовый характер.

Никто из клиентов туроператора не жаловался на отравление в отеле Club Sunny World 5* и не обращался с этим в страховую компанию».

Отметим также, что, по данным сайта TopHotels, средний рейтинг Club Sunny World 5* за два года составляет менее трех баллов из семи, а более 50% размещенных отзывов об отеле относится к разрядам "плохие" и "средние". Приводимые туристами в их отчетах фотографии также говорят о том, что отель вряд ли соответствует заявленным "звездам".

/TOURBUS.RU