Finnair прекратит полеты сразу в три российских региона

Эксперты комментируют причины и последствия свертывания финских авиаперевозчиком российской региональной программы

Авиакомпания Finnair с 10 октября прекращает полеты по маршруту Хельсинки — Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика.

Сейчас, согласно данным на сайте Finnair, в Россию авиакомпания летает в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Самару.

"К сожалению, финансовые показатели рейса Хельсинки — Екатеринбург не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этому направлению оставался недостаточным, поэтому мы приняли решение вывести его из расписания", — говорится в сообщении.

Если рентабельность данного направления повысится, авиакомпания не исключает возможности возобновления перелетов в будущем.

В то же время в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово", сообщили: "Мы можем предполагать, что данное решение вызвано низкой заполняемостью рейсов авиакомпании", — пояснили в пресс-службе. Спрос на полеты из Екатеринбурга в Финляндию относительно 2013-2014 годов сократился почти вдвое, добавили в пресс-службе.

"Кроме того, невысокая частотность рейсов Finnair не позволяет в полной мере задействовать потенциал транзитного хаба Хельсинки далее на Европу: авиакомпания проигрывает российским перевозчикам, предоставляющим в день более десяти стыковочных "волн" через Москву", — добавили в пресс-службе.

Екатеринбург входил в маршрутную сеть Finnair с 2008 года, сюда выполнялись три еженедельных рейса в зимнем расписании и четыре — в летнем.

Также стало известно, что авиакомпания Finnair с 15 сентября прекращает полеты из Хельсинки в Казань и с 23 сентября — в Самару. Причиной отмены рейсов авиакомпания также назвала назвал низкий спрос.

В пресс-службе казанского аэропорта «ИНтерфаксу» сообщили, что пока не получали официального уведомления о прекращении полетов авиакомпании Finnair. Представитель пресс-службы также сообщил, что эта авиакомпания работала на направлении Хельсинки — Казань с августа 2014 года.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Казани, Finnair выполняет рейсы на маршруте Хельсинки — Казань три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

В Самару Finnair начала полеты летом 2014 года в рамках весенне-летней навигации. В расписании самарского аэропорта Курумоч в настоящее время указаны рейсы три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

Как отметил в беседе с нами Антон Потапов, коммерческий директор туроператора «Европорт» в Екатеринбурге, «Сам по себе этот рейс Finnair был достаточно долгое время востребован у туристов, но постепенно его популярность сошла на нет, поскольку более выгодные цены стали давать авиакомпании, предлагающие стыковку через Москву по европейским направлениям – это «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7.

Хельсинки само по себе - не очень популярное направление у нас направление, оно интересно было только как точка разлета. Сейчас, когда авиакомпания приняла решение снять рейс, поскольку он не выгоден экономически, остались варианты добраться до нужного места в Европе через Москву или Стамбул рейсами Turkish Airlines. Так что говорить о том, что рынок пострадал с отменой этих рейсов».

В свою очередь представители офиса ANEX Tour в Самаре сообщили нашему корреспонденту, «особым спросом рейс авиакомпании Finnair Самара-Хельсинки у наших клиентов популярностью не пользовался, да и само финское направление в нашем регионе мало рскручено».

/TOURBUS.RU