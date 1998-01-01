Албания и Сербия возглавили топ безвизовых стран, куда заметно вырос российский турпоток

Как сообщили нам в пресс-службе компании Skyscanner, ТОП-10 безвизовых направлений и страны с упрощенным въездом, показавших наибольший рост в этом году, неожиданно возглавили Албания и Сербия.

Лидером рейтинга роста с почти двукратным ростом (+92%) стала Албания, которая традиционно с 2009 года предлагает российским путешественникам безвизовый въезд в летний период. Следом за ней идет Сербия - ее доля в общем рейтинге направлений по сравнению с прошлым годом выросла на 82%.

В первую пятерку также вошли Мальдивы (+56%), Тунис (+54%) и Марокко (+40%). Шестой в списке стала Индия (+38%), для поездки в которую на срок до 30 дней россиянам достаточно электронной визы. Индонезия (+27%) и Турция (+22%) занимают седьмую и восьмую строчки. Замыкают десятку Узбекистан и Черногория (по +21%).

Кроме того, многие из самых "трендовых" безвизовых направлений этого лета демонстрируют снижение цен - например, Сербия - средняя стоимость авиабилета из России в эту балканскую страну снизилась на 17%, в Албанию и Тунис - на 14%, в Марокко - на 7%, в Узбекистан - на 5%.

Среди самых демократичных направлений, где можно провести летний отпуск без визы, - Беларусь (средняя цена билета туда-обратно - 12 377 руб.), Армения (16 282 руб.), Молдавия (17 007 руб.), Азербайджан (17 042 руб.), Турция (18 145 руб.), Черногория (19 325 руб.) и Израиль (19 470 руб.).

Как отметил Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, "Отсутствие необходимости оформлять визу позволяет экономить время и деньги, а самое главное, российские путешественники могут оставаться спонтанными и легкими на подъем, что они особенно любят и ценят. При этом выбор направлений, открытых для россиян, гораздо шире, чем многие думают: это не только страны СНГ, ближнего зарубежья и Восточной Европы, но и множество государств Азии, Южной Америки и Африки. Эквадор, Танзания, Перу, Бразилия, Куба, Филиппины - и это только малая часть списка».

Между тем, ряд опрошенных нами экспертов не отметил в этом сезоне резкого роста интереса в сербскому и албанскому направлениям. Так, Елена Бондаренко, руководитель сербского направления в компании «ВАНД Интернешенл», сообщила нашему порталу: «Спрос на сербское направление стабильный, без резких падений и всплесков. В Сербии у нас основном спрос этим летом - на экскурсионные туры лечение на курортах».

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал нашему корреспонденту: «Албания и Сербия показывают низкий спрос. Сербия никогда не пользовалась большой популярностью, а Албания – мусульманское государство, хотя и находящееся в Европе.

Вполне понятно, что если турист хочет посетить типично европейскую страну, то он ее не выберет. А если он хочет посетить мусульманскую страну, то он, скорее, возьмет тур куда-нибудь в ОАЭ».

Наконец в пресс-службе компании «TUI Россия», которая в этом летнем сезоне поставила впервые поставила чартерную программу в Албанию, отметили в беседе с нами: «Новинка этого сезона – пакетные туры в Албанию вызвала большой интерес как среди турагентов, так и туристов.

В этом летнем сезоне впервые за последние 50 лет Москву и Тирану связало прямое воздушное сообщение. Туроператор TUI Россия организовал собственную чартерную цепочку на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии».

Всего на летний сезон первоначально были запланированы восемь заездов, начиная с 18 июля до 22 августа для туров продолжительностью на 10 или 11 ночей. На все уже выполненные заезды была отмечена практически 100% загрузка. И по просьбам агентов и туристов TUI продлевает программу и предлагает дополнительный заезд 31 августа, что позволит туристам насладиться отдыхом на албанских курортах в начале бархатного сезона.

Можно сказать, что чартерная программа TUI дала старт развитию массового потока в страну туристов из России. До этого пакетные туры в Албанию формировались или на регулярных рейсах с пересадкой в Европе или на базе чартерного перелета до аэропорта Подгорица в соседней Черногории.

Так что прямая чартерная цепочка вызвала скачок спроса – объем продаж направления по сравнению с прошлым годом увеличился в четыре раза».

/TOURBUS.RU