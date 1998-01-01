В Хельсинки и Таллин можно теперь попасть на пароме из Петербурга всего за 18 евро

Оригинальный способ конкуренции за пассажира на днях продемонстрировал паромный оператор Moby SPL: на рейсы из Петербурга в Хельсинки и Таллин он начал продавать сидячие места, которые клиенту обходятся заметно дешевле, чем размещение в каюте.

Реализация новинки продолжится вплоть до 29 августа: «палубные» билеты предусматривают путешествие в одну сторону (т. е. одну ночь) из Петербурга в Хельсинки или Таллин (а также из Хельсинки в Петербург) с размещением на креслах в конференц-зале в носовой части парома Princess Anastasia на восьмой палубе.

Места пассажирам предлагают сидячие, но зато дешево: общая стоимость билета, состоящая из оплаты места (5 евро) и сборов (портового и топливного, 13,5 евро) составляет 18,5 евро (около 1,3 тыс. рублей ). Если учесть, что стоимость каюты на двоих в этот же период времени составляет от 100 евро, разница получается довольно существенной. При этом «сидячие» пассажиры по части использования услуг парома имеют такие же возможности, что и все остальные. Соответственно, могут наравне с ними посещать рестораны, бары, аква-зону, кинотеатр и магазины парома.

Скорее всего, решение о реализации «сидячих» билетов стало ответом как на возросший интерес россиян к Финляндии, так и на высокую активность других перевозчиков. Стоит напомнить, что по итогам перового полугодия финское направление продемонстрировало пусть и небольшой, но рост, а предлагать поездки в страну стали сразу несколько регулярных автобусных перевозчиков.

Общую тенденцию хорошо иллюстрируют показатели спроса на услуги скоростных поездов Allegro сообщением Петербург-Хельсинки: в первом полугодии 2019-го ими воспользовались 258,8 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 17%. А только в июне 2019 года, когда спрос на финское направление традиционно растет, железнодорожники перевезли на маршруте 52,9 тыс. пассажиров (+4,5% к июню 2018-го).

Если сравнивать стоимость и условия проезда из Петербурга в Хельсинки на разных видах транспорта, здесь у каждого из них свои преимущества. Allegro, к примеру, доставляет пассажиров быстро (всего за 4 часа) и обеспечивает прохождение всех формальностей в вагоне поезда, однако билет на поезд стоит не меньше 2,1 тыс. рублей.

Автобусные перевозчики (Ecolines и другие) нередко предлагают добраться в столицу Финляндии по низкой цене (в рамках акций она может начинаться от 500 рублей в одну сторону), гарантируя в ходе поездки наличие wi-fi и бесплатного кофе или чая. А на Princess Anastasia вовсе необязательно всю ночь сидеть в кресле – там есть где провести время и, в отличие от автобуса, просторно.

«Такие места на пароме могут пользоваться спросом у активных молодых путешественников, которым даже ночью не сидится на месте, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Вряд ли они подойдут «массовым» организованным туристам, которые, в основном, отправляются в Финляндию на автобусах, поскольку это наиболее удобный вид транспорта для перемещения по стране. А вот самостоятельные путешественники, желающие сэкономить, могут заинтересоваться таким предложением».

/TOURBUS.RU