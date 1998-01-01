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29 июля
В Хельсинки и Таллин можно теперь попасть на пароме из Петербурга всего за 18 евро
Эксперты комментируют появление сидячих мест на рейсах балтийского парома Princess Anastasia
Оригинальный способ конкуренции за пассажира на днях продемонстрировал паромный оператор Moby SPL: на рейсы из Петербурга в Хельсинки и Таллин он начал продавать сидячие места, которые клиенту обходятся заметно дешевле, чем размещение в каюте.
Реализация новинки продолжится вплоть до 29 августа: «палубные» билеты предусматривают путешествие в одну сторону (т. е. одну ночь) из Петербурга в Хельсинки или Таллин (а также из Хельсинки в Петербург) с размещением на креслах в конференц-зале в носовой части парома Princess Anastasia на восьмой палубе.
Места пассажирам предлагают сидячие, но зато дешево: общая стоимость билета, состоящая из оплаты места (5 евро) и сборов (портового и топливного, 13,5 евро) составляет 18,5 евро (около 1,3 тыс. рублей ). Если учесть, что стоимость каюты на двоих в этот же период времени составляет от 100 евро, разница получается довольно существенной. При этом «сидячие» пассажиры по части использования услуг парома имеют такие же возможности, что и все остальные. Соответственно, могут наравне с ними посещать рестораны, бары, аква-зону, кинотеатр и магазины парома.
Скорее всего, решение о реализации «сидячих» билетов стало ответом как на возросший интерес россиян к Финляндии, так и на высокую активность других перевозчиков. Стоит напомнить, что по итогам перового полугодия финское направление продемонстрировало пусть и небольшой, но рост, а предлагать поездки в страну стали сразу несколько регулярных автобусных перевозчиков.
Общую тенденцию хорошо иллюстрируют показатели спроса на услуги скоростных поездов Allegro сообщением Петербург-Хельсинки: в первом полугодии 2019-го ими воспользовались 258,8 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 17%. А только в июне 2019 года, когда спрос на финское направление традиционно растет, железнодорожники перевезли на маршруте 52,9 тыс. пассажиров (+4,5% к июню 2018-го).
Если сравнивать стоимость и условия проезда из Петербурга в Хельсинки на разных видах транспорта, здесь у каждого из них свои преимущества. Allegro, к примеру, доставляет пассажиров быстро (всего за 4 часа) и обеспечивает прохождение всех формальностей в вагоне поезда, однако билет на поезд стоит не меньше 2,1 тыс. рублей.
Автобусные перевозчики (Ecolines и другие) нередко предлагают добраться в столицу Финляндии по низкой цене (в рамках акций она может начинаться от 500 рублей в одну сторону), гарантируя в ходе поездки наличие wi-fi и бесплатного кофе или чая. А на Princess Anastasia вовсе необязательно всю ночь сидеть в кресле – там есть где провести время и, в отличие от автобуса, просторно.
«Такие места на пароме могут пользоваться спросом у активных молодых путешественников, которым даже ночью не сидится на месте, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Вряд ли они подойдут «массовым» организованным туристам, которые, в основном, отправляются в Финляндию на автобусах, поскольку это наиболее удобный вид транспорта для перемещения по стране. А вот самостоятельные путешественники, желающие сэкономить, могут заинтересоваться таким предложением».
/TOURBUS.RU
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