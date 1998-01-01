Туроператоры просят ENIT вмешаться в историю с принимающей компанией Amandatour

Российские туркомпании, вынужденные повторно оплачивать брони в отелях, обратились к туристическим властям Италии

На портале Change.org начался сбор подписей туроператоров к Национальному агентству Италии по туризму (ENIT) в связи с ситуацией, сложившейся вокруг принимающей итальянской компании Amandatour. В настоящий момент под петицией собрано около 90 подписей.

Напомним, что на этой неделе стало известно, чторяд отелей в Италии в последние дни требует повторной оплаты проживания от российских туристов, не получив денег от принимающей компании Amandatour. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину, Amandatour давно работает на российском рынке, отзывы о ней были исключительно положительные. Проблемы у компании начались в конце 2018 года и активизировались неделю назад – на фоне сообщений о серьезных финансовых затруднениях холдинга Arkus Network, в который входит Amandatour.

"Российские партнеры компании стали обращаться в итальянские отели с просьбой проверить оплату проживания их клиентов, поскольку сами они деньги туроператору перевели. Тут и выяснилось, что большинство заявок не оплачены, а гостиницы, подтверждая бронирования, фактически кредитуют принимающую компанию", — заявила г-жа Тюрина.

Компания Amandatour, в свою очередь, наличие проблем отрицает. На своей официальной страничке в Фейсбуке Amandatour разместила сообщение, в котором сказано, что компания продолжает оказывать услуги клиентам, а распространяемая СМИ информация о проблемах компании является ложной.

На этом фоне появилось обращение к руководству ЭНИТ, в котором в частности говорится:

«Мы, представители nуроператоров из разных стран, обращаемся к вам за помощью.

В настоящий момент многие наши коллеги столкнулись с проблемами при заселении клиентов по броням ДМС Amandatour. С клиентов или с нас отели требуют оплату, не смотря на предоставляемые ваучеры и подтверждение о полной оплате компании Amandatour.

Более того, часто нам выставляют стоимость, которая существенно выше той, которая была озвучена нам ДМС. Совершенно возмутительными были случаи, когда с наших коллег пытались получить 100% оплату, не взирая на то, что часть брони уже была предоплачена нашими же деньгами…

Мы убедительно просим вас:

1. Оказать содействие и проинформировать нас о статусе компании Amandatour.

Мы также считаем возможным просить отели о поддержке компании, с которой отели сотрудничали много лет.

2. В случае, если Amandatour не прекратила свою деятельность и не обьявлена банкротом, убедить отели в необходимости выполнения взаимных обязательств, конкретно - заселять клиентов по ваучерам или подтверждением об оплате от Amandatour .

Все взаиморасчеты между ними решать в соответствии с законодательством Италии.

3. В случае, если по каким-то причинам для заселения клиентов туроператору необходимо производить оплату - настоятельно просим:

а) в случаях, когда оплата ДМС не была произведена - сохранять для туроператоров стоимость ДМС;

б) в случаях, когда полная оплата брони была перечислена ДМС, но не поступила в отель - уважительно отнестись к убыткам, которые мыы вынуждены нести но независящим от нас обстоятельствам».

«Мы будем исключительно благодарны тем отелям, которые сочтут возможным разделить с нами ответственность и возможно - убытки - от 50% до полного освобождения пострадавшей стороны от повторной оплаты», - говорится в обращении.

О том, получен ли ответ на данное обращение от итальянских туристических властей, пока что не сообщается.

Отметим впрочем, что ранее ряд ведущих туроператоров, работающих на итальянском направлении уже заявил нам, что ранее прекратил сотрудничество с Amandatour. Так, , Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы и PR в PAC Group, заявила нам : «С начала 2019 года мы свели к минимуму наше сотрудничество с Amandatour. В связи с этим, ситуация, которая развивается вокруг этой итальянской принимающей компании, PAC Group практически не коснулась.

По тем единичным бронированиям, которые остались, сейчас ведется точечная работа».

Генеральный директор Jet Travel Максим Приставко, со своей стороны, добавил: «Мы уже давно с настороженностью относились к этой компании (слухами земля полнится) и заранее подстраховались, поэтому их проблемы нас, к счастью, не коснулись.

Мы очень сочувствуем тем коллегам, которые вынуждены повторно оплачивать бронирования в отелях».

Наш портал продолжает следить за развитием событий.

/TOURBUS.RU