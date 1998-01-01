Новости Музеи Турции стали дороже Наши эксперты комментируют востребованность экскурсионных турецких программ на фоне неожиданного подорожания входных билетов в государственные музеи

Знакомство с культурно-историческим наследием Турции теперь обойдется туристам заметно дороже – сообщает АТОР. Министерство туризма и культуры Турции без предварительного анонсирования с 15 июля повысило на 20% стоимость входных билетов во все государственные музеи и достопримечательности. Среди подорожавших есть музеи, которые пользуются популярностью у российских туристов. Так, за посещение древнего Эфеса, собора Святой Софии, дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле придется заплатить вместо 60 уже 72 турецкие лиры (порядка 800 р.), за визит в Памуккале вместо 50 лир уже 60 лир (примерно 660 р.). В общей сложности в цене «прибавил» 161 музей страны. Турецкая общественность возмущена очередным повышением цен: последний раз билеты в музеи страны дорожали не так давно, в октябре 2018 года, причем сразу на 50%. Таким образом, за последние 9 месяцев посещение музеев и достопримечательностей подорожало в совокупности на 70%. Туристические власти объясняют эту политику необходимостью доведения цен до среднеевропейского уровня, особенно с учетом того, что 85% музейного потока приходится на иностранных визитеров. По данным Минтуризма Турции, в 2018 году в музеях страны побывало более 31 млн посетителей. Изменения при этом не повлияют на стоимость экскурсий для клиентов туроператоров в этом сезоне (контракты заключались на весь сезон в начале года). Но на следующий год цены, безусловно, будут скорректированы. Комментируя нам эту новость, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «Экскурсии в Турции большим спросом, к сожалению, не пользуются. И тому есть несколько причин: это и система «все включено», и то, что за последние 10 лет не появилось каких-то новых интересных программ. Если говорить о первой причине, то понятно, что большинство туристов оплачивает отдых с трехразовым питанием и напитками, и, конечно, никто не захочет терять деньги, пропустив обед или ужин плюс отдельно нужно оплатить экскурсию, а это не меньше ста евро. И с отсутствием новых экскурсий все понятно - в ближайшее время их и не будет, разве что новые туры в Стамбул или Каппадокию, но это уже путешествия отдельно от пляжной Турции». /TOURBUS.RU

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