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Мальта – новости туризма

За год исторические объекты Мальты посетили более полутора миллионов туристов/ В августе в Валлетте пройдет традиционный винный фестиваль/ Corinthia Palace&Spa в одиннадцатый раз признан лучшим мальтийским отелем

По данным фонда Heritage Malta, 1,6 миллиона туристов посетили за прошедший год исторические места Мальты, что на 400 тыс. человек больше, по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году Heritage Malta оказал поддержку в организации более 260 культурных и исторических мероприятий. Значительные средства были выделены на проведение лекций, семинаров, выставок, создание новых туристических маршрутов по историческим местам и реконструкцию зданий.

Мальтийское управление по туризму присвоило особый знак качества девяти достопримечательностям, среди которых мегалитические храмовые комплексы Хаджар-Им (Ħaġar Qim) и Мнайдра (Mnajdra), Гипогей Хал-Сафлиени (Ħal Saflieni Hypogeum), включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также форт Святого Эльма(Fort Saint Elmo) в Валлетте.

Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока на Мальту из России – только за первый квартал 2019 года страну посетили 4296 туристов из России, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе в Валлетте пройдет традиционный винный фестиваль

Традиционный винный фестиваль состоится с 8 по 11 августа в Верхних садах Баракка в городе Валлетте при поддержке старейшей местной винодельни Деликата (Delicata).

Каждый день фестиваля с 19:00 до полуночи можно будет не только продегустировать более 20 лучших мальтийских вин, местную кухню, но и насладиться интересной музыкальной программой от популярных групп Airport Impressions и The Crowns.

Мероприятие приурочено к ежегодному сбору урожая винограда на Мальте, предоставляя всем желающим отличную возможность познакомиться с винодельческой культурой островов и оценить молодые мальтийские вина.

Corinthia Palace&Spa в одиннадцатый раз признан лучшим отелем на Мальте

По результатам ежегодной премии World Travel Awards отель Corinthia Palace&Spa в городе Аттард в одиннадцатый раз признан лучшим отелем на Мальте.

В 2018 году Corinthia Palace&Spa отпраздновал свое 50-летие, начав масштабную реконструкцию.

В распоряжении гостей Corinthia Palace&Spa - 150 номеров различных категорий, фитнес-центр и шесть бассейнов. На территории гостиничного комплекса работают пять ресторанов и баров, предлагающих средиземноморскую и восточную кухни, в том числе блюда для вегетарианцев, веганов, а также позиции без содержания глютена.

Ещё одной особенностью отеля является спа-центр Athenaeum, в меню которого можно найти более 50 различных процедур.

Corinthia Palace&Spa построен рядом с элегантной реконструированной виллой XIX века в непосредственной близости от президентского дворца Сан-Антон и одноименного ботанического сада.

Район Сент-Джулианс, который в последнее время набирает особую популярность среди туристов из-за большого количества ресторанов, магазинов и динамичной ночной жизни, создает идеальную локацию. Кроме того, гости отеля смогут легко добраться до столицы Мальты, Валлетты, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

/TOURBUS.RU



