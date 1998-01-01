Новости Как проходит лето на острове Афродиты? АТОР, РСТ и туроператоры по-разному оценивают рост спроса на кипрском направлении в разгар летнего сезона

По информации АТОР, интерес к Кипру у россиян, по данным туроператоров, в этом году выше, чем в прошлом. Спрос подогревают адекватные цены и новые чартерные рейсы из регионов. Так, прирост объемов фиксирует не только самый крупный игрок на направлении – туроператор «Библио Глобус», стабильно удерживающий лидерство за счет эксклюзивных контактов с авиакомпанией «Россия» и многими отелями, но и другие игроки, ряд которых именно в этом году занялся Кипром вплотную. Так, в этом году впервые в ассортименте туроператора ANEX Tour представлены туры на базе чартерной перевозки AZUR air в аэропорт Ларнака из 4 регионов России. Кроме этого, компания предлагает и туры в Пафос на GDS. Чартерные рейсы из Москвы в Пафос раньше организовывал только «Библио Глобус», однако с этого года собственная чартерная программа в Пафос появилась и у туроператора TUI Россия, который в этом сезоне также летает в Ларнаку. В компании возлагают большие надежды на рейс в Пафос и уже фиксируют высокий интерес не только к Пафосу, но и к Кипру в целом. О хороших объемах продаж, превышающих прошлогодние на 13%, отчитались и в компании TEZ Tour. Помимо вышеупомянутых туроператоров, рост по Кипру видят в «Русском Экспрессе» и «Интуристе», для которых это ассортиментное направление. Основными драйверами роста спроса, по словам участников рынка, стали расширение географии полетов (чартеры TUI в Пафос) и увеличение полетных программ, в том числе из регионов. На фоне резко подорожавшей Турции серьезным аргументом в пользу Кипра по-прежнему является хорошее соотношение цена – качество. Во-первых, ценовые предложения кипрских отелей на летний сезон – 2019 остались на уровне прошлого года. Более того, как рассказали в пресс-службе ANEX Tour, многие отели, которые давали спецпредложения по акциям раннего бронирования, продолжили предоставлять скидки и после завершения этой акции. По словам специалистов «Интуриста», по сравнению с прошлым летним сезоном летом 2019 года гораздо чаще стали подтверждаться наиболее популярные отели Кипра, даже в пик сезона в августе. В прошлом году в эти даты большинство брендовых отелей уже плотно стояли на стопе. И все же экономическая ситуация в России достаточно точно отражается и на туристическом спросе. Несмотря на тенденцию роста бронирований отелей категории 4-5* в связи с привлекательными ценами на ряд таких туроператорских эксклюзивов и СПО от отельеров, основная доля продаж Кипра этим летом приходится на отели 3-4*. В то же время РСТ сообщает, что, хотя Кипр, по данным ВЦИОМ, и вошел в этом году в ТОП-5 направлений, которые россияне чаще всего выбирают для отдыха нынешним летом, однако остров, по оценкам операторов, «не показывает заметного роста продаж». Так, как отметила руководитель профильного отдела компании «Ванд» Елена Бондаренко, продажи Кипра в компании не превышают показателей последних двух лет. «Стоимость туров незначительно подрастает каждый сезон, это норма. А отсутствие роста у операторов связано, в основном, с тем, что страна принимает россиян и по шенгенским визам. Соответственно растет количество туристов, посещающих остров самостоятельно. Но это общая тенденция», – рассказала г-жа Бондаренко. В то же время Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал в интервью нашему корреспонденту: «Поскольку на Юге России уже почти все забронировано, то фокус туристов сместился на Грецию. Одна проблема, с которой мы сталкиваемся – это недостаток визовых центров. Кстати, на этом фоне проблем с греческими визами очень выигрывает Кипр, до сих пор сохранивший безвизовый режим для россиян, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Это направление показывает очень хороший рост. Все отели прекрасно загружены, поэтому никаких СПО никто не рассылает, чтобы привлечь больше туристов. Да это и не нужно, в сентябре отели традиционно снижают цены, так что многие просто ждут этого и уже потом приобретают отдых». В свою очередь в компании «Музенидис Трэвел», по информации РСТ, в этом году не строили особых планов на Кипр. Как объяснил генеральный директор Александр Цандекиди, по этому направлению оператор уходит из сегмента бюджетных туров: «Мы переориентировались на сегмент выше среднего, а такие туристы летают регуляркой. Не стали даже брать блоков мест на самолетах, как делали в прошлом году. Года два назад ставили чартеры, а сейчас весь Кипр продаем на базе GDS – отель плюс регулярный перелет». При этом, подчеркнул эксперт, направление продается с небольшим приростом по сравнению с летними месяцами 2018-го. Вновь серьезно заняться Кипром компания планирует только со следующего года. Отметим также, что, по оценке директора московского офиса по туризму Кипра Димитриса Димитриу, «несмотря на то, что в июне этого года страну посетили на 5% меньше российских туристов, чем в том же месяце годом ранее, в условиях сильнейшей конкуренции это можно считать хорошим результатом». Он подтвердил, что российский рынок на Кипре по-прежнему считают стратегическим, и начавшее в этом году работу Министерство по туризму Кипра (оно появилось вместо ранее функционировавшего агентства) продолжит усилия по привлечению россиян на Остров Афродиты. При этом наибольшее число туристов, посетивших Кипр в июне этого года прибыло из Соединенного Королевства - их доля составила 32,5% в общем турпотоке иностранных туристов, в то время как число прибытий из России составляет 23,0%, из Израиля 6,5% и из Швеции 4,4%. Стоит отметить, что 86,4% туристов заявили целью своей поездки в июне отдых, 9,2% указали посещение друзей или родственников, 4,4% посетили Кипр в рамках деловых поездок. /TOURBUS.RU

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