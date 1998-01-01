Новости Турбизнес назвал лидеров наступающего августа Эксперты комментируют лидирующее положение турецких и российских курортов на пике летнего спроса

По данным поисковой системы Tourvisor, среди направлений отдыха в августе с вылетом из Петербурга Турция и Россия по-прежнему остаются в явных лидерах: в общей сложности на их долю приходится 46% заявок на туры. Остальные участники первой пятерки клиентского спроса (Тунис, Греция и Испания) занимают еще 23%, а на все другие страны приходится менее трети заказов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Месяц от месяца картина меняется не сильно. Так, в июле, по сведениям того же источника, в пятерку лидеров спроса в Петербурге входили почти те же направления – только вместо Испании в ней значился Кипр. И процентовка тоже была несколько иной, поскольку на Турцию и Россию приходилось еще большее число запросов (35 и 17% соответственно), а далее следовали Греция (9%), Тунис (8%) и Кипр (6%). Что касается стоимости отдыха, по величине среднего чека в Петербурге в первой десятке спроса выделяются три группы стран. В первую входят «пляжные» Абхазия, Россия и Болгария, а также примкнувшие к ним Венгрия и Чехия: в них средний чек на отдых в августе составляет от 31 до 50 тыс. рублей. Вторую образуют те направления, где цена на тур колеблется от 50 до 100 тыс. рублей – здесь такие лидеры лета, как Турция, Тунис, Греция, Италия, Кипр и пр. К примеру, по данным аналитики портала, средний чек по августу в Турции, Тунисе и Греции почти одинаков – он составляет от 81 до 84 тыс. рублей. В третью группу вошли как некоторые европейские направления (Испания и Черногория), так и практически вся представленная в городе на Неве «экзотика» (Таиланд, Вьетнам, Доминикана, Куба, Мальдивы и т. д.). Примечательно, что средний тур в августе в Черногорию, к примеру, в Питере оказался дороже, чем в Таиланд или Вьетнам: если в первую средняя стоимость тура составляет более 113 тыс. рублей, то поездка в две страны ЮВА обходится клиенту в 101 и 104 тыс. соответственно. Самыми же дорогими направлениями последнего месяца лета в Северной столице стали Куба (средний чек – 146 тыс. рублей), Мальдивы (170) и Доминикана (около 181 тыс. рублей). И совершенно очевидно, что понятие сезонности успешно развивается: еще десяток лет назад Таиланд, Вьетнам или Куба считались исключительно зимними направлениями. При этом картина спроса по курортам значительно отличается от «страновой». Так, в первую десятку самых востребованных курортов в Петербурге входят сразу шесть турецких (Алания, Кемер, Сиде, Белек, Анталья и Мармарис), российские Сочи, Крым и Анапа, а также тайский Пхукет. При этом популярность тех или иных курортов объясняется по-разному, однако большая часть питерских специалистов уверена, что «в Анталье или Мармарисе многие из туристов уже бывали, и поэтому они хотят посмотреть и другие турецкие курорты. По объемам продаж Турция на голову превосходит все остальные зарубежные направления за счет сбалансированного соотношения цены и качества». Во второй десятке все гораздо разнообразнее: там есть и тунисские Хаммамет и Сусс, и кипрские Айя-Напа и Пафос, а также Крит, Паттайя, Дубай, Хайнань, Нячанг и др. При этом первые по количеству бронирований пять курортов (Алания, Кемер, Сиде, Сочи и Крым) на голову выше остальных, поскольку по числу заявок на них ближайших преследователей они превосходят в 2-3 раза. «В лидерстве Турции никто не сомневается: в Петербурге это наиболее популярное летнее отпускное направление, поскольку страна клиентам хорошо известна и давно зарекомендовала себя как одно из наиболее подходящих по соотношению цена/качество, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Что касается российских курортов, здесь спрос тоже традиционен: у них уже есть свои поклонники, которые год за годом отправляются отдыхать в Краснодарский край или в Крым». Что касается других лидеров зарубежного спроса, здесь специалисты отмечают наличие летнего Таиланда. «Если раньше эта страна уже в апреле сдавала позиции и значительно уступала в объемах продаж лидерам лета, сейчас она упорно держится в десятке самых популярных у клиентов направлений, - отмечают многие питерские эксперты. – Скорее всего, это объясняется как значительными усилиями страны по продвижению, так и привлекательными ценами: нередко поездка в Таиланд по стоимости оказывается аналогичной туру в Турцию или другую «летнюю» страну. Что и позволяет туристам делать выбор в пользу теплого моря и экзотики». /TOURBUS.RU

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