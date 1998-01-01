Новости Комитет по туризму Москвы рассказал о предпочтениях китайских гостей Столичный Комитет по туризму составил ТОП-10 мест, наиболее посещаемых в Москве многочисленными туристами из КНР

Комитет по туризму Москвы назвал топ-10 мест, которые предпочитают посещать китайские туристы в столице. "Китай по итогам 2018 года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических прибытий в Москву, оно составило более 803 тыс.", — сообщили нам в пресс-службе комитета. По данным ведомства, китайские туристы любят центр города и чаще всего выбирают размещение в центральных районах. На первом месте среди обязательных к посещению объектов — Кремль и Красная площадь. "В отличие от гостей из других стран, китайцы в основном заказывают экскурсии именно сюда. Кремль, Красная площадь и ее окрестности — главные объекты их фотографирования. На площади, даже без захода в Александровский сад, китайские туристы могут провести часа три-четыре", — говорится в сообщении. На втором месте – Цирк на Цветном бульваре. Как уточняют в Москомтуризме, большинство китайских туристов – люди пенсионного возраста, считающие себя большими знатоками циркового искусства, а российский цирк – классикой этого жанра. Третье место в списке предпочтений занимает Новодевичий монастырь, который входит в стандартную обзорную экскурсию по Москве. "Но чаще всего китайцев интересует не столько монастырский комплекс, сколько Новодевичье кладбище, о котором туристы достаточно хорошо знают, ведь здесь хоронят известных людей страны: деятелей искусства, выдающихся деятелей и высокопоставленных лиц правительства и партии Советского Союза. Но, главное, что именно здесь был похоронен лидер Коммунистической партии Китая Ван Мин и его супруга", — сообщает Москомтуризм. На четвертом месте – Воробьевы горы и МГУ. Китайские туристы очень любят фотографировать Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. Пятое место занимает Третьяковская галерея с коллекцией русского изобразительного искусства, шестое – ВДНХ. "Туристы из Китая очень любят здания с необычной архитектурой, особенно сталинской. Центральный павильон ВДНХ невероятно похож на павильон выставочного центра в Шанхае, который был построен советскими специалистами в знак дружбы Китая с бывшим Советским Союзом. Кроме того, большое впечатление на них производят богато декорированные фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", — уточнили в пресс-службе. Московский метрополитен – также популярный у китайских туристов объект – расположился на седьмом месте. Чаще всего они фотографируют станции «Белорусская», «Маяковская», «Новослободская» и «Комсомольская». Как заверяют в Москомтуризме, некоторые китайские туристы даже говорят, что цель их поездки в Москву – посмотреть метро, и специально едут с экскурсоводом взглянуть на недавно открытые станции. На восьмом месте – музей-заповедник "Коломенское", где туристы с удовольствием гуляют. Благодаря изобилию исторических зданий, музеев и сувенирных магазинчиков популярен также Старый Арбат, занявший девятое место. Замыкают список ГУМ и ЦУМ, где китайские туристы с удовольствием покупают сувениры – в первую очередь матрешки. Также в рейтинг самых популярных покупок входят платки, фарфор и ювелирные изделия. Во время обзорной экскурсии по городу гости из Китая также часто посещают «сталинские» высотки, площадь Трех вокзалов, Лубянскую площадь. /TOURBUS.RU

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