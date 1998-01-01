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Частично возобновлено действие соглашения между РФ и Турцией о взаимных поездках граждан/ Арестованы владелец и директор детского лагеря "Холдоми", где произошел пожар/ Пятилетний мальчик из России утонул в бассейне отеля 5* в Аланье

Частично возобновлено действие соглашения между РФ и Турцией о взаимных поездках граждан

Президент РФ подписал указ о частичном возобновлении действия соглашения с Турцией о взаимных поездках граждан РФ и Турецкой Республики. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, обладателям служебных и специальных турецких паспортов больше не нужно оформлять визы для краткосрочных поездок в РФ.

"Министерству иностранных дел РФ в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между Правительством РФ и Правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турции от 12 мая 2010 года", — говорится в документе.

С 1 января 2016 года обладатели турецких паспортов не могли посещать Россию без виз из-за приостановки соглашения о взаимных поездках. Такая мера была принята после того, как над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет Су-24.

С тех пор был принят ряд послаблений, в том числе для турецких дипломатов, приезжающих в РФ в деловые поездки, и профессиональных водителей. Для обладателей общегражданских паспортов визовый режим по-прежнему в силе.

Арестованы владелец и директор детского лагеря "Холдоми", где произошел пожар

Суд Солнечного района Хабаровского края принял решение заключить под стражу директора ООО "Экстрим-Сервис", организовавшего палаточный лагерь "Холдоми", Виталия Бурлакова до сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в суде.

"Бурлаков арестован до 22 сентября", — сказал представитель суда.

Г-н Бурлаков проходит одним из фигурантов уголовного дела, которое после пожара в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере "Холдоми" возбудил Следственный комитет России по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что суд также арестовал до 22 сентября директора лагеря Максима Кузнецова.

Напомним, что пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Пятилетний мальчик из России утонул в бассейне отеля 5* в Аланье

В одном из пятизвездочных отелей Аланьи погиб пятилетний мальчик из России. Об этом вчера сообщило издание Yenialanya.

Согласно распространенному сообщению, инцидент произошел накануне вечером в курортном районе Окурджалар. Пятилетний Михаил, приехавший на отдых вместе с родителями, найден утонувшим в бассейне отеля.

Администрация гостиницы вызвала экстренную службу 112, в это время медики отеля пытались вернуть к жизни ребенка, делая ему искусственное дыхание.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика и доставили его тело в морг Института судебной медицины. Результаты вскрытия подтвердили, что ребенок утонул.

Других подробностей трагедии не сообщается. Неизвестно, находились ли родители рядом или ребенок был оставлен без присмотра, работали ли при отеле спасатели у бассейна.

/TOURBUS.RU



