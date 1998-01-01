Новости Где и чем чаще всего болеют маленькие туристы Аналитики компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг обращений за медицинской помощью родителей с детьми за два последних сезона

Находясь на отдыхе за границей, дети российских туристов чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование», подсчитав в каких странах родители чаще всего обращались в страховую компанию за медицинской помощью для своих детей в 2017-2018 гг. На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 гг. на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет. На втором месте с большим отрывом от лидера оказалась Турция (10,08%) – каждое десятое обращение за медицинской помощью для ребенка поступало из этой страны. При этом в Турции помощь требовалась в основном малышам до трех лет. Замыкает тройку «опасных» стран Испания (9,73%). По сравнению с исследованиями предыдущих лет, она опустилась в «антирейтинге» стран для детского отдыха на одну позицию, улучшив, таким образом, свой показатель. В Испании одинаково часто за медицинской помощью обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех - семи лет. Четвертое место занимает Кипр (6,06%). Здесь с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), который в прошлом рейтинге находился на третьем месте. Основная доля по обращениям принадлежит родителям детей до трех лет. В десятку стран, отдых в которых был омрачен болезнью ребенка, также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений. «Полис является гарантией получения качественной медицинской помощи, которая может вам понадобиться вне зависимости от того, в какую страну вы направляетесь и нужна ли вам медицинская страховка для получения въездной визы, – говорит Антон Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование». – Отдых с детьми повышает градус ответственности отправляющихся в путешествие россиян. За границей, в другой климатической зоне, дети подвержены различным опасностям, начиная от аллергических реакций и расстройств пищеварения, вызванных сменой воды и обилием непривычной пищи, до травм. Самостоятельная оплата врачебной помощи в чужой стране может существенно подорвать бюджет семьи, а при наличии полиса страховая компания возьмет на себя решение финансовых и организационных вопросов, касающихся медицинской помощи». Рейтинг стран по доле обращений за медицинской помощью для детей: № Страна Доля обращений в 2017-2018 гг. 1 Болгария 29,55% 2 Турция 10,08% 3 Испания 9,73% 4 Кипр 6,06% 5 Таиланд 5,73% 6 Греция 5,30% 7 Черногория 3,22% 8 ОАЭ 2,68% 9 Италия 2,42% 10 Германия 1,99% 11 Грузия 1,98% 12 Индонезия 1,92% 13 Израиль 1,57% 14 Австрия 1,50% 15 Франция 1,21% /TOURBUS.RU

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