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25 июля
Где и чем чаще всего болеют маленькие туристы
Аналитики компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг обращений за медицинской помощью родителей с детьми за два последних сезона
Находясь на отдыхе за границей, дети российских туристов чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование», подсчитав в каких странах родители чаще всего обращались в страховую компанию за медицинской помощью для своих детей в 2017-2018 гг.
На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 гг. на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет.
На втором месте с большим отрывом от лидера оказалась Турция (10,08%) – каждое десятое обращение за медицинской помощью для ребенка поступало из этой страны. При этом в Турции помощь требовалась в основном малышам до трех лет. Замыкает тройку «опасных» стран Испания (9,73%).
По сравнению с исследованиями предыдущих лет, она опустилась в «антирейтинге» стран для детского отдыха на одну позицию, улучшив, таким образом, свой показатель. В Испании одинаково часто за медицинской помощью обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех - семи лет.
Четвертое место занимает Кипр (6,06%). Здесь с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), который в прошлом рейтинге находился на третьем месте. Основная доля по обращениям принадлежит родителям детей до трех лет.
В десятку стран, отдых в которых был омрачен болезнью ребенка, также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений.
«Полис является гарантией получения качественной медицинской помощи, которая может вам понадобиться вне зависимости от того, в какую страну вы направляетесь и нужна ли вам медицинская страховка для получения въездной визы, – говорит Антон Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование». – Отдых с детьми повышает градус ответственности отправляющихся в путешествие россиян. За границей, в другой климатической зоне, дети подвержены различным опасностям, начиная от аллергических реакций и расстройств пищеварения, вызванных сменой воды и обилием непривычной пищи, до травм.
Самостоятельная оплата врачебной помощи в чужой стране может существенно подорвать бюджет семьи, а при наличии полиса страховая компания возьмет на себя решение финансовых и организационных вопросов, касающихся медицинской помощи».
Рейтинг стран по доле обращений за медицинской помощью для детей:
/TOURBUS.RU
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