В Турции снова подняли вопрос необходимости отказа от системы All Inclusive, которая «удерживает туриста» на территории отеля, - сообщает АТОР. Создание Агентства по развитию и продвижению туризма Турции, задачей которого является привлечение в том числе высокодоходных туристов, вновь обострило в стране дискуссию о том, что можно предложить состоятельным путешественникам. Как отмечают местные наблюдатели, на анталийском побережье у туристов нет потребности выходить за территорию отеля в поисках какой-то альтернативы, пробовать местную кухню или тратить деньги на брендовые рестораны. Поэтому VIP-туристы, даже если они и приедут в Анталью, все так же останутся в отеле, так как еда там будет на порядок качественнее того предложения, которое встретит их в местных заведениях. Против системы «все включено» традиционно выступают и турецкие ремесленники. Практически каждый год глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) Бендеви Паландокен обращается к правительству с просьбой запретить или ограничить в гостиницах систему «все включено», которая убивает бизнес за пределами отеля. К тому же, говорит г-н Паландокен, «честным торговцам все сложнее бороться с гидами, которые завозят туристов«только в места, где у них есть контракты». Отельеры ответили на критику ТЭСК и представителей других отраслевых союзов, недовольных All Inclusive. Так, Улькай Атмак, президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD), заявил, что «снаружи для туристов нет ничего привлекательного. Если мы хотим, чтобы наш гость вышел на улицу, то улицы должны быть чистыми, освещение должно быть хорошим, витрины магазинов должны быть оформлены красиво, и товары в них должны быть качественными. Чтобы создать такое пространство, нужно объединяться всем заинтересованным сторонам сектора». Представители турецкого турбизнеса, с которыми пообщался АТОР, также считают, что в гостиничном секторе назрела необходимость перемен. Как заявил представитель одной из принимающих компаний, сегодня «все включено» в Турции предлагают даже самые бюджетные отели 3*, но ничего, кроме разочарования, туристам такой «сервис» в подобных объектах размещения не приносит. Кроме того, как считают местные наблюдатели, Анталья действительно нуждается в новых объектах показа и развлечений наподобие Диснейленда или шоу цирка «Дю Солей». Кроме того, по оценке экспертов, туристы, которые много раз были в Турции на отдыхе, уже гораздо менее охотно ездят на экскурсии. “Выбор направления для отдыха среднестатистическим путешественником зависит от того, в какой стране он сможет позволить себе больше за имеющиеся деньги. Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем этого желающим. Поэтому новость о желании отменить или изменить систему all inclusive российские путешественники воспринимают всегда достаточно тревожно. Хотя говорить о том, что турецкие отельеры перейдут от слов к действиям, рано. Их желание увеличить расходы туристов на месте понятно, но отказ от “все включено” может привести к существенному снижению турпотока”, —отметил в беседе с нами руководитель направления пакетных трэвел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким. В свою очередь Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», считает, что «данная система сейчас является одним из основных конкурентных преимуществ для отелей Турции, что обеспечивает высокий трафик и популярность ее курортов. Там сейчас уже действует несколько десятков различных систем питания, которые можно отнести к ALL, но фактически каждый отель имеет свою систему, описание которой доступно при бронировании отеля. Поэтому предугадать реакцию клиентов на новшества сложно. Все зависит от того, какие это будут изменения. Туристы едут туда, где им комфортнее». /TOURBUS.RU

