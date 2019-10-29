Новости Этой зимой чартеры на Шри-Ланку впервые полетят из Екатеринбурга и Петербурга Эксперты комментируют перспективы новых региональных чартерных программ ANEX Tour на далекий остров

Полетная программа ANEX Tour на крыльях AZUR Air по маршруту Москва – Коломбо – Москва начнется с 26 октября 2019 года и продлится до 4 апреля 2020 года, с интервалом вылетов два раза в неделю – в среду и субботу, - сообщает АТОР. Кроме того, появятся у компании и две региональные чартерные программы. Так, новая полетная программа из Екатеринбурга будет осуществляться с 29.10.2019 по 03.04.2020 один раз в две недели. А новые чартерные рейсы Санкт-Петербург - Коломбо будут выполняться каждые 12 дней в период с 30.10.19 по 02.04.2020. При этом оператор, кроме пакетных предложений с перелетом на чартере, сохраняет и предложения, основанные на регулярной перевозке: как известно, недавно авиакомпания «Россия» возобновила прерванные в мае регулярные рейсы в Коломбо. Однако, если в Москве AZUR Air и, соответственно, ANEX Tour, придется конкурировать на ланкийском направлении с IFly и TUI, на берегах Невы рейс в Коломбо, скорее всего, будет единственным, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Если учесть, что Петербург не избалован «чистой» зимней экзотикой (в городе на сезон организуют чартерные перелеты только в Таиланд, Вьетнам, Индию, в Доминикану и на Кубу), появление принципиально нового направления наверняка придется кстати. Тем более что оно тяготеет к Юго-Восточной Азии, которая и в ценовом диапазоне, и по длительности перелета оказывается клиентам все же ближе, чем Карибы. Однако его востребованность, скорее всего, будет определяться не уровнем конкуренции (в первую очередь с Индией и Таиландом), а уровнем платежеспособности клиентов, который в Петербурге заметно ниже, чем в Москве. «Спрос на этом направлении, безусловно, есть, - говорит, к примеру, глава компании «Леон Элит Тревел» Жанна Ямпольская. – Однако массовым в прямом смысле его назвать сложно. А обусловлено это целым рядом причин, среди которых можно назвать и отсутствие из Петербурга прямого перелета, и специфику Шри-Ланки, и достаточно высокую стоимость туров». По мнению эксперта, появление прямого чартера на Цейлон, конечно, приведет и к повышению спроса, и к снижению стоимости пакетных туров, однако все равно рассчитывать на какой-то бум не стоит. Об этом, кстати, свидетельствуют и итоги прошлого года, когда в целом из России на Шри-Ланку за год приехали немногим более 68 тыс. туристов – не слишком много для направления, которое отлично совмещает «пляжные» туры с большой экскурсионной программой. Солидарна с коллегой и менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. «Да, появление прямого чартера и возможности напрямую улететь на Шри-Ланку уже повысило спрос на страну, - констатирует она. – Однако его уровень в целом по сезону будет определять не имидж страны (для тех, кто помнит про недавние события), а стоимость пакетного отдыха. Уверена в том, что, если она будет приемлема и конкурентоспособна с другими зимними направлениями, люди на Шри-Ланку полетят. Если нет – они легко выберут хорошо знакомые им Таиланд или Вьетнам». При этом, как считает специалист, Шри-Ланка с ее спецификой вполне может привлечь и индивидуальных туристов – например, любителей кайт- и виндсерфинга, для которых на этом направлении условия очень даже подходящие. «Благодаря разнообразию отдыха, Шри-Ланка может быть интересна нашим туристам, однако ее востребованность (а значит, и спрос на новый чартерный рейс) будет зависеть от экономики туров», - делает вывод эксперт. В свою очередь, Ольга Турицына, директор турагентства «Страновед» из Екатеринбурга, которую цитирует АТОР, говорит о том, что уральские программы на далекий остров также будут востребованы: «ANEX Tour предлагает сейчас отличные цены, конечно, туристы спешат воспользоваться выгодными предложениями. По нашим прогнозам, спрос на Шри-Ланку будет хорошим, как и в прошлом году». /TOURBUS.RU

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