Египет готов поддержать чартерные программы на Средиземное море

Эксперты комментируют планы египетских властей развивать и продвигать новые курортные зоны на Средиземноморье

На фоне новой информации о скором возобновлении российских чартерных программ в Египет появилась и информация о том, что эта страна будет активно продвигать на международном рынке свои новые курортные зоны на Средиземноморье.

Как сообщает АТОР, недавно в Александрии прошла Средиземноморская туристическая конференция, где представители стран региона обсудили перспективы развития туризма на Средиземноморье. Египет представил иностранным партнерам новое видение туризма на Средиземном или, как его называют сами египтяне, на «Белом» море.

Среди перспективных направлений заявлены круизный туризм в Александрии, Порт Саиде и Суэцком канале, экскурсионный туризм все в той же Александрии. Главная же изюминка Средиземноморского побережья, на которую ставит Египет, это пляжный отдых на курортах Эль-Аламейн, Мерса-Матрух и Марина.

Именно эти курорты Египет намерен продвигать в ближайшие три года в качестве альтернативы красноморским. Речь идет, в том числе, и о поддержке чартерной перевозки на египетское Средиземноморье.

Причин такого шага несколько. Во-первых, «Белое море» по сравнению с Южным Синаем – более безопасное направление. Во-вторых, летом на Средиземноморском побережье более комфортный климат, чем на Красном море, что может привлечь сюда европейских туристов, привыкших отдыхать в летний период в том же Тунисе или Турции.

Кроме того, по сравнению с красноморскими у средиземноморских курортов Египта за счет более близкого расположения больше возможностей для комбинирования с достопримечательностями Луксора, Асуана или Каира.

Наконец, до Средиземноморского побережья туристы смогут добраться не только по воздуху, но и на паромах. Эти возможности Египет ранее обсуждал с Кипром и Грецией.

Египет намерен активизировать строительство курортов на своем средиземноморском побережье. В частности, в курортной зоне Марина, расположенной в 150 км от Александрии, уже ведется создание современного курорта, который, по мнению его инвесторов, составит конкуренцию отельным комплексам Турции и Греции.

О том, что курорт будет ориентирован на европейцев, говорит и факт привлечения к этому процессу бывшего министра туризма Египта Хишама Заазу, который хорошо знаком с европейским рынком.

Если «Марина» будет продвигаться как «экокурорт», то Марса Матрух, другой курорт Египта на Средиземноморье, позиционируется ни много ни мало как «альтернатива Мальдивам» из-за насыщенных бирюзовых вод и белоснежных пляжей.

Другая «фишка», которую используют при продвижении этого курорта – это история любви Антония и Клеопатры, которые, по легенде, отдыхали именно в этом месте.

По мнению египетской стороны, Марса Матрух может стать направлением романтического или свадебного туризма, - сообщает АТОР.

Комментируя планы египетских властей по расширению спектра предлагаемых курортов уроператора TEZ Tour нашему порталу сообщили:

«Ранее на Средиземноморских курортах Египта предпочитали отдыхать преимущественно местные жители. В последние годы интерес к курортам побережья стали проявлять и иностранные туристы.

Из преимуществ египетского Средиземноморья можно отметить мягкий климат, чистые пляжи, первозданную природу, возможность совместить пляжный отдых с экскурсионным за счет близкого расположения главных туристических достопримечательностей страны — Луксора и Каира, а также множество магазинов, кафе и ресторанов с доступными ценами».

«Сейчас Египет абсолютно готов к обслуживанию российских туристов, безопасность и уровень сервиса в последнее время значительно улучшились. Мы наблюдаем высокий и стабильный спрос на направление со стороны международных рынков. Направление пользуется большим спросом у наших клиентов из стран Балтии и СНГ.

Наши собственные офисы в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, которые занимаются приемом туристов из стран СНГ, стран Балтии, а также Восточной Европы, работают в полном объеме. За последнее время ни мы не почувствовали каких-либо проблем с безопасностью на курортах, в аэропортах и других местах пребывания туристов.

Учитывая стабильный спрос на египетском направлении туроператор в апреле этого года TEZ Tour расширил свои программы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх: теперь клиенты компании смогут отправиться на курорты Египта с перелетом через Каир по еще более выгодным ценам благодаря запуску групповых трансферов», - добавили в компании.

/TOURBUS.RU