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Николай Королев уволен с поста замруководителя Ростуризма/ Госдума предлагает сделать «курилки» в аэропортах платными/ 25 туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Николай Королев уволен с поста замруководителя Ростуризма

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева. Документ на сайте правительства. «Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Николай Королев родился в 1967 году. С 1997 по 2007 год он был заместителем председателя Комитета международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Читинской области.

В 2008 году перешел в федеральное ведомство, став начальником отдела формирования государственной политики и регионального взаимодействия в сфере туризма Минспорттуризма.

С 2012 по 2013 год Королев возглавлял отдел туризма Минкультуры. На пост замглавы Ростуризма его назначили в 2014 году.

Госдума предлагает сделать «курилки» в аэропортах платными

Депутаты предлагают ввести плату за посещение курительной комнаты на территории аэропорта, рассмотрение во втором чтении законопроекта о возвращении курилок в воздушные гавани намечено на осеннюю сессию Госдумы РФ, сообщает сегодня газета "Известия".

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей", — заявил процитированный изданием первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов.

По словам парламентария, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок, отмечается в статье.

Как ранее сообщала газета, оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн рублей.

В пресс-службе аэропорта Домодедово изданию сказали, что, пока инициатива депутатов не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях воздушной гавани преждевременно.

Там же газете пояснили, что, согласно международной практике, в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются за счет выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения либо создания открытых пространств — внутренних дворов, крыш, балконов.

Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию, уточняют "Известия".

25 туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Российские граждане не пострадали в сегодняшнем ДТП с автобусом в Турции, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве РФ в Анталье. "По информации Министерства культуры Турции, граждан Российской Федерации в этом автобусе не было. Были граждане Польши и других стран", — сказали в генконсульстве.

Ранее в среду турецкие СМИ сообщили, что 25 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего туристов из России, Норвегии и Польши, в Турции.

Авария произошла в провинции Анталья. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, авария произошла вечером во вторник. Автобус перевернулся на дороге в курортном районе Текирова. Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

/TOURBUS.RU



