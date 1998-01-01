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Рудные горы в Саксонии включены в Список ЮНЕСКО

Саксония теперь располагает двумя объектами в Списке всемирного наследия

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес в Список всемирного культурного и природного наследия саксонскую область Рудные горы (Montanregion Erzgebirge/ Krušnohoří).

Саксония наряду с парковым ансамблем в Мускау (Muskauer Park/ Park Mużakowski) теперь располагает двумя объектами в Списке всемирного наследия. Быть внесенным в этот почетный список – наивысшая оценка, которую может получить культурный или природный объект.

Горная область Erzgebirge/ Krušnohoří является трансграничной немецко-чешской областью. Она состоит из 22 местностей: 17 на немецкой и 5 на чешской территории. Более 8 миллионов туристов из Германии и из других стран ежегодно проводят отпуск в регионе между Фогтландом и Оберлаузитцем.

В центре внимания туристов находятся сокровища культуры и искусства международного уровня, а также восхитительные природные достопримечательности.

Включение Рудных гор в почетный Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО открывает этому региону новые возможности для дальнейшего продвижения на немецком и мировом туристических рынках.

Культурной истории этого региона более тысячи лет. Здесь разместились около 400 различных объектов: уникальные рудники, шахты и системы штолен, металлургические комплексы, исторические города горняков, великолепные церкви, потрясающие произведения искусства, относящиеся к горняцкому делу, а также типичные природные объекты, такие как горные котловины и отвалы.

«В течение почти 20 лет регион Рудных гор вместе с чешскими добивался такого вдохновляющего статуса, - говорит директор организации Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Вероника Хибль.

- Множество людей внесли свой вклад в этот потрясающий проект, который сплотил как людей, так и сами территории, находящиеся по разные стороны границы. Наконец это случилось. Мечта сбылась».

/TOURBUS.RU