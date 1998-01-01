В Европу вернулась африканская жара

Аномально жаркая летняя погода пока что не доставляет особых проблем российским туристам, отдыхающим в Западной Европе

Аномально жаркая погода вновь установилась на этой неделе во многих странах Западной Европы, сообщают европейские СМИ. Ожидается, что в эти дни в значительной мере затронет Францию, Испанию, Бельгию, Великобританию и Германию.

Европейские метеорологические службы предупредили жителей Франции и Испании о "чрезвычайной опасности" лесных пожаров из-за высокой температуры воздуха. Риск природных пожаров в Португалии, Италии, Бельгии и Германии оценили как "высокий" и "очень высокий".

Власти французской столицы накануне активизировали специальный план экстренных мер, который предполагает программу помощи наиболее "уязвимым категориям населения", в частности детям и пенсионерам, а также лицам без определенного места жительства.

Во Франции также запретили в пик жары — с 13:00 по 18:00 — осуществлять перевозки животных в транспортных средствах, не имеющих системы климат-контроля.

Кроме того, в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах на этой неделе воздух может прогреться до 39 градусов по Цельсию, и могут быть установлены новые температурные рекорды для трех этих стран.

В Великобритании также ожидают аномально высокую для этой страны температуру. Местная служба здравоохранения призывала жителей страны проявлять повышенную бдительность и минимизировать количество времени, проведенного на улице.

Так, в Лондоне в среду ожидают 34 градуса по Цельсию, тогда как средняя температура воздуха в июле в британской столице обычно составляет около 23 градусов по Цельсию.

В ряде французских городов на этой неделе могут быть побиты температурные рекорды из-за аномально жаркой погоды, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг.

Ранее сообщалось, что по данным французских метеорологических служб, температура может подняться на этой неделе до рекордно высоких показателей, в частности, в Париже, Лилле и Бордо.

Во французской столице воздух может прогреться до 41 градуса по Цельсию. При этом рекордно высокой температурой, зафиксированной в Париже за всю историю наблюдений, считается показатель в 40,4 градуса по Цельсию. Он был установлен 28 июля 1947 года.

В минувшем месяце ряд стран Европы уже сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

«Несмотря на природные аномалии, спрос на европейское направление и количество забронированных туров у туроператора «Библио Глобус» соответствуют сезону», - рассказала нашему корреспонденту Светлана Бешанова, PR-менеджер компании.

Со своей стороны, в пресс-службе TEZ Tour добавили: «Высокие температурные показатели в это время года - уже традиционное явление для этих стран Европы. Сейчас активный пляжный сезон, большое количество туристов предпочитает отдыхать именно на море, но также востребованы и экскурсионные программы».

/TOURBUS.RU