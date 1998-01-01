Новости МИД РФ: Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться «в ближайшее время» Эксперты комментируют заявление замглавы российского дипведомства о скором начале чартерных авиарейсов на египетские курорты

Чартерные авиарейсы на египетские курорты могут быть возобновлены в ближайшее время, сообщил сегодня замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Сейчас подходит к завершению работа по двум основным аэропортам, которые обслуживали туристов в курортных зонах Египта. Это и Шарм-эль-Шейх на Синае, и Хургада на побережье Красного моря. Мы надеемся, что в самое ближайшее время будут достигнуты окончательные договоренности по возобновлению рейсов, по крайней мере чартерных рейсов в эти курортные зоны", — сказал Богданов на пленарном заседании в Госдуме РФ. Он добавил, что Россией и Египтом уже была проделана предметная работа, благодаря чему были возобновлены рейсы Москва - Каир и Каир - Москва. Напомним, что ранее в этом месяце пресс-служба Росавиации сообщила, что "руководитель Росавиации Александр Нерадько встретился с послом Египта в РФ Ихабом Насром по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации. В ходе встречи обсуждены результаты состоявшегося в апреле 2019 года визита российских специалистов в международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха с целью повторного ознакомления с мерами обеспечения авиационной безопасности". Как отметили в пресс-службе Росавиации, по итогам встречи были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения. Вместе с тем информированный источник «Интерфакса» в июне сообщал, что «в аэропортах египетских курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха проделана большая работа по повышению уровня антитеррористической защищенности и безопасности авиапассажиров. Однако не все условия российской стороны выполнены. Их реализация займет время. Поэтому говорить о возобновлении авиасообщения до конца года пока рано. Вряд ли египетская сторона уложится в столь короткий срок». "Сложно сказать, когда возможно возобновление чартерной перевозки на курорты Египта, но заявление МИД внушает уже какие-то конкретные надежды. Если до сих пор все было очень призрачно, несмотря на встречи на высоком уровне и инспекции представителей российской стороны в Египте, то сейчас заявление внушает прям конкретные надежды. По-прежнему звучат сроки в египетских источниках, что чартерное авиасообщение возобновят осенью 2019 года, но даты не названы и российская сторона их не подтверждала, но и не опровергала», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую сегодня цитирует «Интерфакс». Директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин настроен более скептично: "Насколько вероятно открытие Египта в этот раз – непонятно, подобные сообщения туррынок слышит уже не первый год. Мы не знаем, успешно ли завершены проверки местных аэропортов, все зависит от их результатов. Однако если Египет "откроют", то возобновление туроператорами чартеров на курорты – вопрос считанных недель. Причем первое время цены на отдых будут весьма доступными, поскольку в Египте захотят вернуть российский рынок". Как отмечает Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «у нас нет Египта и в ближайшее время прямых организованных рейсов не предвидится. Человек, желающий отдохнуть вместе с семьей на пляже, не полетит сейчас отдыхать туда через Каир или, еще недавно, через Анталью, потому что ему еще после перелета предстоит длительный трансфер по пустыне. А если кому-то хочется экзотики и острых ощущений – его ничто не остановит и на решение не повлияет». В свою очередь, Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour, в беседе с нашим порталом ранее заявила, что «вариантов возвращения авиарейсов на курорты Египта масса - вполне возможен и турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов, одним указом. Рынку очень сложно без полноценных полетных программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет. На текущие программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений». Напомним, что прямое авиасообщение между Египтом и РФ было прервано осенью 2015 года после того, как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы. При этом в 2018 году Египет, несмотря на отсутствие чартеров, посетили 145 тыс. российских туристов, на 50% больше, чем годом ранее. Вместе с тем лишь вчера стало известно, что авиакомпании British Airways и Lufthansa на неделю приостановили все полеты в столицу Египта Каир, "по соображениям безопасности". "Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. Угроза действует по всей территории страны", - сообщили британские СМИ. /TOURBUS.RU

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