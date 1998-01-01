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Бахрейн – новости туризма

За полгода Бахрейн посетили более 10 тысяч российских туристов/ Бахрейн планирует стать лидирующим MICE-направлением на Ближнем Востоке/ В Бахрейне завершена первая фаза строительства одного из самых больших подводных парков мира

За полгода Бахрейн посетили более 10 тысяч российских туристов

В результате активного сотрудничества Управления по туризму Бахрейна и компании Coral Travel более 10 тыс. туристов из России посетили Бахрейн, воспользовавшись чартерной программой туроператора. Первый рейс был осуществлён из Москвы в королевство в конце октября 2018-го. Полетная программа Coral Travel завершилась 13 мая.

Компания планирует возобновить чартерную перевозку в предстоящем осеннем сезоне

Шейх Халид бин Хумуд Аль Халифа, гендиректор Управления по туризму Бахрейна (BTEA), отметил, что общее число туристических ночей, проведенных россиянами за этот период, достигло 34 578. В среднем туристы останавливаются в Бахрейне на 9 ночей.

«Мы помогаем туристам ближе познакомиться с богатой историей Бахрейна и его современными возможностями, что способствует продвижению туристических направлений в королевстве, а также увеличивает вклад туристического сектора в ВВП страны», - добавил Шейх Халид бин Хумуд Аль Халифа.

Бахрейн планирует стать лидирующим MICE-направлением на Ближнем Востоке

Не ограничивая экономику добычей нефти, Бахрейн планирует стать одним из основных представителей индустрии делового туризма на Ближнем Востоке.

В соответствии с общей стратегией продвижения королевства, Управление по туризму Бахрейна возлагает большие надежды на развитие сектора MICE по окончании строительства крупнейшего выставочного и конференц-центра в Бахрейне.

Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в середине 2021 года. Этот срок соответствует стратегии продвижения Бахрейна под девизом «И наш, и твой» и развитию туристического сектора страны и экономического видения до 2030 года.

В Бахрейне завершена первая фаза строительства одного из самых больших подводных парков мира

В Бахрейне строят крупнейший в мире подводный тематический парк площадью сто тысяч кв. метров. В результате первой фазы строительства был погружён под воду центральный объект подводного парка - 70-метровый Boeing 747, самый большой самолет, который когда-либо был затоплен. На глубине парка также разместят скульптуры, дом торговца жемчугом, искусственные рифы и другие объекты.

Все сооружения будут изготовлены из экологически чистых материалов, которые не нанесут вреда коралловым рифам и их обитателям. В подводном комплексе можно будет заниматься дайвингом, а также проводить исследования морской флоры и фауны. Туристы и местные жители уже могут бронировать подводные экскурсии на август через лицензированные дайвинг-центры.

Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа, личный представитель короля Хамада, президента Высшего совета по окружающей среде, отметил, что королевство стремится сохранить в первозданном виде морскую среду обитания, ориентируясь на самые высокие международные экологические стандарты. «Мы планируем сделать Бахрейн мировым лидером в области экотуризма и защиты морской фауны», - подчеркнул Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа.

/TOURBUS.RU



