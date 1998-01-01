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Россияне вошли в топ-10 самых путешествующих наций по версии Mastercard

Платежная система Mastercard опубликовала очередное исследование турпотока в двести мировых мегаполисов Global Destination Cities

Россия заняла девятое место по числу туристов, выезжавших за рубеж в 2018 году, в ежегодном рейтинге международной платежной системы Mastercard, сообщили нам в пресс-службе компании.

Согласно исследованию Mastercard, граждане РФ чаще всего посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде.

"Лидерство удерживают США и материковый Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе", — отметили в пресс-службе.

Замыкает тройку Германия. За ней следуют Великобритания и Франция. "Также возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно", — пояснили в Mastercard.

Седьмое место заняла Япония, восьмое – Канада.

Согласно исследованию Mastercard, жители США чаще всего посещали города Канкун (Мексика), Торонто (Канада) и Лондон (Великобритания).

Туристы из материкового Китая чаще всего ездили в Бангкок (Таиланд), Сеул (Республика Корея) и Токио (Япония). Из Германии туристы отправлялись чаще всего в Пальма-де-Майорку (Испания), Больцано (Италия) и в австрийский Тироль.

Британские путешественники тоже часто летают в Пальма-де-Майорку, а также в Париж (Франция) и Дублин (Ирландия). Французы в 2018 году часто посещали Лондон, Марракеш (Марокко) и Барселону (Испания). Туристы из Южной Кореи ездили в Японию – Осаку, на остров Хоккайдо и в Токио.

Японцы чаще всего путешествовали в Тайбей (Тайвань), а также в Сеул и Бангкок. Канадские туристы чаще всего ездили в США – Вашингтон, Лас-Вегас и Нью-Йорк. Граждане Тайваня летали в Японию – Токио, на острова Хоккайдо и Окинава.

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует двести городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока. Самые популярные направления выявлены путем суммирования всех прибывших путешественников из-за рубежа.

«Рейтинг Global Destination Cities Index: Origins позволяет местным властям и компаниям увидеть, откуда поступают финансовые потоки, и принять решения по продвижению турпродукта, – комментирует Диана Робино, старший вице-президент по туристическим партнерствам Mastercard. – Хорошо развитый сектор туризма может стать катализатором внутреннего развития, принося пользу как самим туристам, так и экономике стран, которые они посещают».

/TOURBUS.RU