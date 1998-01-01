Новости Власти Петербурга – против экскурсий по крышам города Эксперты прокомментировали запрет нелегальных «высотных» экскурсий и рассказали о возможных альтернативах опасным маршрутам

В истории организации популярных экскурсий по городским крышам Северной столицы наступил новый этап: после активно продвигаемого желания легализовать эту часть туристического бизнеса, теперь руководство города заявляет об опасности нахождения на крышах и нежелательности таких туров, поскольку они не только опасны, но и ведут к повреждению кровель, сообщает наш петербургский корреспондент. На днях, встречаясь с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, врио губернатора Александр Беглов прямо заявил, что из-за прогулок по крышам на них образуются повреждения, что приводит к протечкам, а сами экскурсанты могут упасть. «Развитие туризма по крышам - для нас большая проблема, - сказал он. – Группы туристов по ним водят частные организации и физические лица, не обеспечивая их безопасности. И сколько замков ни навешивай - спиливают болгаркой и всё равно ходят». В связи с этим он пообещал устанавливать на дверях, ведущих к крышам, врезные замки, а также оборудовать места входа видеокамерами. «Сейчас вводим в парадных системы видеонаблюдения и ставим чердаки под охрану. Взломать будет сложно», - пообещал он. И хотя предыдущее руководство города занимало другую позицию, на самом деле в Петербурге в настоящее время существует только одна крыша, которая полностью легализована для посещения: она находится на доме 65 по Лиговскому проспекту. По словам генерального директора компании Panoramic Roof Анастасии Красицкой, запустившей проект, в этом случае экскурсии полностью согласованы с властями (в частности, с Комитетом по развитию туризма), МЧС и всеми другими контролирующими органами. «На оборудование маршрута по крыше потратили около 800 тыс. рублей: там для экскурсантов проложены специальные мостки и оборудованы ограждения под стандарты промышленного альпинизма, - в свое время поясняла она. – А прежде чем оказаться на крыше, участники экскурсии получают инструктаж и расписываются о его прохождении». Поскольку эта экскурсия проходит на крыше, на которой находится сохранившаяся со времен Великой Отечественной войны башня противовоздушной обороны, у властей Петербурга была идея легализовать аналогичные и в других местах, где таковые сохранились – их в городе насчитывается около 150. Более того: были даже определены 40 адресов, где экскурсии по крышам должны были легализовать. Однако сейчас ветер перемен подул в другую сторону… Правда, это никак не останавливает организаторов прибыльного бизнеса: каждый день в Петербурге можно наблюдать, как люди взбираются на крыши во всех подходящих и не подходящих для этого местах. Что грозит организаторам нелегальных экскурсий? Да почти ничего. Кроме недовольства жильцов и вероятности быть пойманным на месте, сейчас штраф для участников похода составляет 500 рублей. Если учесть, что регулярная организация туров на крышу в «смотрибельном» месте способна приносить организаторам до миллиона рублей в год – пустяк. Правда, весной этого года в Законодательном собрании Петербурга начали обсуждать законопроект (он принят в первом чтении), согласно которому физических лиц будут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных - до 50 тыс., а компания-организатор «крышных» туров может быть оштрафована на сумму до 200 тыс. рублей. Однако пока все это не приняло форму закона, экскурсии по крышам в Петербурге по-прежнему процветают. Как считает один из организаторов таких туров Сергей Александров, «если есть спрос – будет и предложение. Если организатор умеет договориться с жильцами и проводить экскурсии так, что они не мешают их жизни – никакие запреты действовать не будут, - считает он. – Ведь к каждому чердаку охранника не поставишь, ключи от врезного замка все равно у кого-то будут, а системы видеонаблюдения когда еще появятся». Поэтому, по его словам, при достижении договоренности с жильцами (а во многих нужных руферам домах организованы ТСЖ) и желании проводить экскурсии «по-человечески» особых проблем в этом отношении не предполагается. Если учесть, что толком непонятно, кто и как будет контролировать доступ на крыши, остается согласиться. Впрочем, полюбоваться видом сверху на Петербург можно, не взбираясь на опасную кровлю, поскольку в городе есть сразу несколько мест, откуда это можно делать вполне легально. Не считая колоннады Исаакиевского собора, открытой даже ночью, и крыши на Лиговском, 65, в городе есть несколько легальных мест для этого. В том числе находящиеся на верхних этажах высотных зданий рестораны, площадки, где проводят roof-концерты и т. д. А к концу года в «Лахта-центре» откроется и находящаяся в самом высоком здании Европы смотровая площадка, откуда весь Питер будет как на ладони. /TOURBUS.RU

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