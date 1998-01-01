Новости Amandatour вынуждает российских партнеров повторно оплачивать отели в Италии Эксперты комментируют проблемы, возникшие у итальянской принимающей компании Amandatour, которые уже cказались на отдыхе российских туристов

Ряд отелей в Италии в последние дни требует повторной оплаты проживания от российских туристов, не получив денег от принимающей компании Amandatour, сообщил "Интерфакс " со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюриню. "Итальянская принимающая компания Amandatour, получая от партнеров в России оплату за проживание клиентов, не переводит деньги отелям. В связи с этим гостиницы выставляют счета российским компаниям или при заезде туристов блокируют на их банковских картах суммы, равные полной стоимости размещения, а иногда и списывают деньги", — рассказала она. По ее словам, Amandatour давно работает на российском рынке, отзывы о ней были исключительно положительные. Проблемы у компании начались в конце 2018 года и активизировались неделю назад – на фоне сообщений о серьезных финансовых затруднениях холдинга Arkus Network, в который входит Amandatour. "Российские партнеры компании стали обращаться в итальянские отели с просьбой проверить оплату проживания их клиентов, поскольку сами они деньги туроператору перевели. Тут и выяснилось, что большинство заявок не оплачены, а гостиницы, подтверждая бронирования, фактически кредитуют принимающую компанию", — заметила г-жа Тюрина. Гостиницы о проблемах сначала умалчивали, а потом стали требовать оплату от компаний в России или от туристов. "Причем, некоторые отельеры намерены требовать с туристов по заезду полной предоплаты пребывания по полному тарифу, а не тому, что был при раннем бронировании. А с учетом того, что Amandatour работает в сегменте VIP-туризма, суммы могут исчисляться десятками тысяч евро", — отметила эксперт. Так, если раньше гостиница обходилась клиентам в 16,5 тыс. евро, то теперь стоит 20 тыс. По словам Ирины Тюриной, такие ситуации довольно традиционны для рынка. "Зарубежные отели несмотря ни на что принимают туристов проблемного партнера – в расчете, что туроператор-должник рано или поздно расплатится. Но как только становится понятно, что денег не будет, набрасываются на туристов или отправляющие компании. Причем знают, что не имеют на это права – ни с туристами, ни с турфирмами в России у них нет никаких договорных отношений. Более того, понимают, что гости свою поездку уже оплатили, иначе не получили бы ваучеры на проживание и трансфер", — сказала она. Как уточнила г-жа Тюрина, РСТ направил письмо в Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) с просьбой содействовать в решении проблем, возникших у российских туроператоров и их клиентов. "Отельеры не должны решать свои проблемы за счет туристов и турбизнеса. В письме есть список гостиниц, требующих повторной оплаты, он будет опубликован, если инцидент не будет исчерпан", — заключила она. Компания Amandatour, в свою очередь, наличие проблем отрицает. На своей официальной страничке в Фейсбуке Amanda Tour разместила сообщение, в котором сказано, что компания продолжает оказывать услуги клиентам, а распространяемая СМИ информация о проблемах компании является ложной. В то же время стало известно, что января этого года Amanda Tour состоит в группе компаний Arkus, которая, согласно итальянскому турпорталу Quotidiano Trave,l в последнее время испытывает определенные трудности. Комментируя нашему порталу создавшуюся ситуацию, Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы и PR в PAC Group, заявила: «С начала 2019 годы мы свели к минимуму наше сотрудничество с Amandatour. В связи с этим, ситуация, которая развивается вокруг и этой итальянской принимающей компании, PAC Group практически не коснулась.

По тем единичным бронированиям, которые остались, сейчас ведется точечная работа». Генеральный директор Jet Travel Максим Приставко, со своей стороны, добавил: «Мы сотрудничали с этой компанией, но в небольших объёмах. Мы уже давно с настороженностью к ней относились (слухами земля полнится) и заранее подстраховались, поэтому их проблемы нас, к счастью, не коснулись.

Мы очень сочувствуем тем коллегам, которые вынуждены повторно оплачивать бронирования в отелях. Но не могу не отметить, что агентства, работающие напрямую с иностранными партнёрами, ничем не застрахованы от подобных проблем. Если с российского оператора есть шанс получить хотя бы частичную компенсацию, то в случае проблем у иностранного партнёра, как правило, шансы что-то отсудить нулевые». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка