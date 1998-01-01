Новости

Горячие авиановости

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир из-за угрозы терактов/ "ИрАэро" пытается взыскать с Росавиации 79 млн руб. за субсидированные рейсы/ Вылетевший в Прагу Boeing-737 вернулся в Москву из-за пожара на борту

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир из-за угрозы терактов

Авиакомпания British Airways на неделю приостановила все полеты в столицу Египта Каир, сообщает британская газета Metro. "С субботы все полеты в Каир авиакомпанией British Airways были приостановлены на неделю "по соображениям безопасности". Аналогично поступили в немецкой авиакомпании Lufthansa, но там обещали возобновить рейсы в воскресенье", — пишет издание.

Своим пассажирам British Airways предложила перебронироваться на рейсы других авиакомпаний или полный возврат средств.

"Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. Угроза действует по всей территории страны", отмечает газета.

Так, на опубликованной МИД карте Каир входит в "оранжевую" зону — это значит, что правительство "преимущественно советует воздержаться от путешествий в данном направлении".

"ИрАэро" пытается взыскать с Росавиации 79 млн рублей за субсидированные рейсы

Авиакомпания "ИрАэро" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росавиации на сумму 78,77 млн рублей, следует из материалов суда.

Третьим лицом в деле фигурирует Минфин РФ. Предварительные слушания по делу пока не назначены.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, иск подан "с целью взыскать задолженность по субсидируемым рейсам, выполненным авиакомпанией в апреле и мае" текущего года. По каким направлениям были выполнены эти рейсы, в "ИрАэро" не указали.

Компания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в Иркутске. Парк воздушных судов состоит из четырех типов самолетов: девяти Sukhoi Superjet 100, трех Boeing 777-200ER, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

В настоящее время компания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж.

Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту

Пассажирский Boeing-737 после вылета в Прагу вчера экстренно вернулся в Москву, сообщил агентству "Интерфакс" источник в органах управления воздушным движением.

"Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализации о задымлении и пожаре", — сказал источник.

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

Самолет удалось посадить в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

/TOURBUS.RU



