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MICE cо слонами, чаем и боксом

В столице прошла презентация вернувшегося на российский туррынок Конгрессно-выставочного бюро Таиланда

В московской студии Culinarion прошла презентация вернувшегося после большого перерыва на российский туристический рынок Конгрессно-выставочного бюро Таиланда (TCEB), организованная компанией Compass Consulting, - сообщает наш специальный корреспондент.

Таиландское бюро конвенций и выставок - это общественная организация, созданная королевским указом в 2002 году и начавшая функционировать в 2004 году. Её цель - продвижение Таиланда как удобного места для встреч, конференций, выставок.

По данным TCEB, в 2018 году в Таиланде на общей выставочной площади страны, составляющей 640 тыс. м2, почти 200 тыс. посетителей познакомились с 35 тыс. экспонатов, что принесло доход в $602 млн.

В первом квартале нынешнего года количество посетителей выставок и участников корпоративных мероприятий в Таиланде выросло на 61%, с 21 845 до 43 100, а выручка выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Помимо деловой программы в первоклассных отелях, Таиланд предлагает в свободное от работы время обширную программу знакомства с историей и культурой страны, популяризации национального наследия», - рассказала в ходе презентации старший менеджер отдела продвижения и стимулирования TCEB Супрани Тянсин.

Речь идёт прежде всего об экскурсиях по крупнейшим городам Таиланда (Бангкок, Паттайя, Чиангмай и др.), а также тех мероприятий, которые дают возможность почувствовать настоящий «вкус» страны.

Например, это посещение чайных плантаций и участие в сборе чая в северных провинциях Таиланда, сеансы тайского массажа, мастер-классы по тайскому боксу. В последнее время очень популярным становится кормление слонов и участие в уходе за ними.

Одной из главных визитных карточек страны считается соединившая в себе черты китайской, индийской и европейской тайская кухня — одна из самых оригинальных в мире. Тайские блюда гармонично сочетают пять вкусов: острый, сладкий, солёный, кислый и горький. Основным компонентом при приготовлении большинства блюд тайской кухни является рис.

Всем участникам презентации была предоставлена возможность самостоятельно приготовить знаменитый суп «том ям» и курицу с лапшой.

/TOURBUS.RU