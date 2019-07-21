Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
22 июля
Туркомпания «Лаборатория приключений» прекратила деятельность, оставив в Крыму около 50 туристов

Курганское "Санаторно-курортное объединение" обещает вернуть домой туристов, пострадавших из-за банкротства туроператора


В минувшие выходные телефоны офиса курганского туроператора перестали отвечать, а его сайт оказался заблокирован. Отметим, что компания эта хорошо известна в регионе – она была основана в ноябре 2015 года и ранее успешно предлагала активный отдых на Южном Урале – сплавы, походы и восхождения. Также компания занималась организацией экскурсионных туров в Казань, Санкт-Петербург и другие города.

 

Летом 2017 года компания расширила сферу деятельности и запустила программу автобусных туров на черноморские курорты, включая Крым.

Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей. Срок действия договора – с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. 

 

Вчера вечером на странице оператора в соцсети «ВКонтакте» появилась следующая информация от имени гендиректора Дмитрия Боронкина: «Уважаемые туристы! Мы не снимаем с себя никаких обязательств.  В течение 1-2 недель мы возобновим телефонную связь с нами. Пожалуйста, наберитесь терпения. Мы готовим возврат, но для первой части возврата мне лично нужно продать квартиру. Это позволит перекрыть около 50% средств.
Мы не мошенники и в наших действиях совершенно отсутствует мотив. Просто не смогли справиться с кризисной ситуацией».

 

Однако, сегодня утром на странице появилась новая запись, в которой говорилось в частности: «В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21.07.2019 по 04.09.2019 включительно и приостанавливаем деятельность компании.
Мы долго создавали хороший туристический продукт и любили свою работу более всего, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране не пощадил нас.
Возвраты планируется начать с середины осени, пожалуйста, наберитесь терпения, никто не останется без потраченных средств».
Как сообщают местные СМИ, в Крыму сейчас отдыхают 48 клиентов туроператора.

 

Между тем, сегодня днем другой курганский  туроператор – "Санаторно-курортное объединение" – пообещал вывезти клиентов «Лаборатории приключений». "Туроператор взял на себя организацию вывоза туристов с полуострова Крым. На данный момент уже достигнуты соглашения с компаниями-перевозчиками, и туристы компании "Лаборатория приключений" будут вовремя вывезены с полуострова Крым. Нами поддерживается связь с сопровождением тургруппы. Отдел по развитию туризма Курганской области в курсе событий и будет максимально помогать в данном мероприятии", — говорится в сообщении директора "Санаторно-курортного объединения" Натальи Красновой во "ВКонтакте".

 

Как добавила г-жа Краснова, для клиентов "Лаборатории приключений" в соцсетях будут размещены телефоны "горячей линии":  "Наша компания переживает и поддерживает всех туристов, которым был испорчен отдых. Мы постараемся сделать так, чтобы все наши земляки вернулись в Курган с минимальными потерями".

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 