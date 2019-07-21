Новости Туркомпания «Лаборатория приключений» прекратила деятельность, оставив в Крыму около 50 туристов Курганское "Санаторно-курортное объединение" обещает вернуть домой туристов, пострадавших из-за банкротства туроператора

В минувшие выходные телефоны офиса курганского туроператора перестали отвечать, а его сайт оказался заблокирован. Отметим, что компания эта хорошо известна в регионе – она была основана в ноябре 2015 года и ранее успешно предлагала активный отдых на Южном Урале – сплавы, походы и восхождения. Также компания занималась организацией экскурсионных туров в Казань, Санкт-Петербург и другие города. Летом 2017 года компания расширила сферу деятельности и запустила программу автобусных туров на черноморские курорты, включая Крым. Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей. Срок действия договора – с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. Вчера вечером на странице оператора в соцсети «ВКонтакте» появилась следующая информация от имени гендиректора Дмитрия Боронкина: «Уважаемые туристы! Мы не снимаем с себя никаких обязательств. В течение 1-2 недель мы возобновим телефонную связь с нами. Пожалуйста, наберитесь терпения. Мы готовим возврат, но для первой части возврата мне лично нужно продать квартиру. Это позволит перекрыть около 50% средств.

Мы не мошенники и в наших действиях совершенно отсутствует мотив. Просто не смогли справиться с кризисной ситуацией». Однако, сегодня утром на странице появилась новая запись, в которой говорилось в частности: «В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21.07.2019 по 04.09.2019 включительно и приостанавливаем деятельность компании.

Мы долго создавали хороший туристический продукт и любили свою работу более всего, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране не пощадил нас.

Возвраты планируется начать с середины осени, пожалуйста, наберитесь терпения, никто не останется без потраченных средств».

Как сообщают местные СМИ, в Крыму сейчас отдыхают 48 клиентов туроператора. Между тем, сегодня днем другой курганский туроператор – "Санаторно-курортное объединение" – пообещал вывезти клиентов «Лаборатории приключений». "Туроператор взял на себя организацию вывоза туристов с полуострова Крым. На данный момент уже достигнуты соглашения с компаниями-перевозчиками, и туристы компании "Лаборатория приключений" будут вовремя вывезены с полуострова Крым. Нами поддерживается связь с сопровождением тургруппы. Отдел по развитию туризма Курганской области в курсе событий и будет максимально помогать в данном мероприятии", — говорится в сообщении директора "Санаторно-курортного объединения" Натальи Красновой во "ВКонтакте". Как добавила г-жа Краснова, для клиентов "Лаборатории приключений" в соцсетях будут размещены телефоны "горячей линии": "Наша компания переживает и поддерживает всех туристов, которым был испорчен отдых. Мы постараемся сделать так, чтобы все наши земляки вернулись в Курган с минимальными потерями". /TOURBUS.RU

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