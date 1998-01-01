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Авиакомпания «Победа» перезапустила свой туроператорский проект

Эксперты обсуждают перспективы выхода на рынок компании PobedaTravel, которую ее создатели уже назвали «супервыгодной и супернадежной»

Как сообщили нам в пресс-службе лоукостера «Победа», с сегодняшнего дня авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот», перезапустила свой проект туроператорской компании PobedaTravel и начала продажу пакетных туров по всей своей маршрутной сети авиакомпании. Как утверждают в авиакомпании, для ее клиентов выгода может составить в среднем до 15%, так как «новый сервис работает по нетто-ценам поставщиков и отелей, без всевозможных наценок посредников».

Как отметил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков: «Мы знаем, что нужно нашим клиентам, и с учетом их потребностей запускаем глобальную модернизацию. «Победа» теперь не просто лоукостер, не просто третья крупнейшая авиакомпания страны и не просто самая динамично развивающаяся низкобюджетная компания Европы. Теперь работает полноценный Travel Brand Pobeda – надежный, выгодный и современный тревел-партнер любого путешественника.

Наша команда запустила сервис, который будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании.

PobedaTravel – это супервыгодный и супернадежный туроператор, турпартнер, который точно обеспечит перевозку и отдых своих клиентов. Мы гарантируем надежность и отсутствие рисков, связанных с недобросовестной работой туроператоров».

Как отмечают в компании, «с понедельника сайт www.travel.pobeda.aero доступен для бронирования туров. В рамках предложенной концепции клиент выбирает пакетный тур, включающий авиаперелет и проживание в отеле, и дополняет любыми необходимыми услугами, самостоятельно контролируя итоговую стоимость».

Напомним, что о проекте PobedaTravel было объявлено в начале года. Однако в конце апреля стало известно, что Федеральное агентство по туризму исключило ООО «Авиакомпания «Победа» из единого реестра туроператоров из-за непредставления компанией (реестровый номер – РТО 020151) сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.

Как теперь объясняют в компании, исключение оператора из реестра было «плановым» и связано с окончанием тестового режима: «В начале 2019 года «Победа» по просьбам клиентов тестировала пилотную версию проекта PobedaTravel. Результаты тестирования превзошли планируемые показатели. Запуск полноценного проекта позволит компании значительно расширить сервисные возможности и клиентскую базу, привлекая туристов, предпочитающих пакетные туры».

Опрошенные нами эксперты пока что осторожно отнеслись к новому проекту российского лоукостера.

Как отметил ранее в беседе с нами Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel: «Я думаю, что определенный спрос на туры будет, в основном на бронирование городских отелей. Что касается пакетных туров на отдых, не думаю, что они будут востребованы».

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Мы уже это проходили, какое-то время назад был туроператор, созданный «Аэрофлотом» - «Мир Аэрофлота», и закончилось это ничем.

Мировая практика показывает, что, когда туроператор решает создать свою авиакомпанию - это предприятие оказывается успешным, а вот когда авиакомпания создает своего туроператора - успеха у такой затеи мало».

Наконец, Тарас Кобищанов, генеральный директор туроператора «Русский Экспресс», также сомневается в успехе принятого «Победой» решения и не склонен преувеличивать значение начала продаж авиакомпанией туров для рынка.

«Система динамического пакетирования «Победы», конечно, имеет право на существование. И какая-то часть её пассажиров может воспользоваться этим сервисом. Но надо учитывать, что аналогичные туроператорские проекты европейских лоукостеров не стали популярными. Некоторые из них были закрыты за нерентабельностью», - отметил Тарас Кобищанов.

/TOURBUS.RU