Турбизнес Северной столицы ждет разъяснения деталей введения электронной визы

Согласно опубликованному в конце минувшей недели указу президента, электронная виза для гостей из-за рубежа на территории Петербурга и Ленинградской области во многом будет похожа на недавно введенную (с 1 июля) для посещающих Калининградскую область. Однако есть и нюансы.

В частности, режим действия электронной визы распространили и на Ленинградскую область. «Это единый комплекс и контролировать передвижение туристов в рамках города и области будет нереалистично: нужно делать это в двух субъектах Федерации», – так аргументировал свою позицию президент во время встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Правом въезда по такой визе смогут воспользоваться не только туристы: в указе говорится, что «въезд иностранных граждан может осуществляться на основании деловых, туристических и гуманитарных виз». Виза для гостей из-за кордона будет бесплатной, т. к. «за выдачу электронных виз консульский сбор не взимается».

Кроме того, получить разрешение на въезд можно в сжатые сроки (подать заявление на специализированном сайте МИД надо как минимум за 4 дня до поездки), а продолжительность действия визы составит 30 дней.

Вместе с тем имеются и такие детали, которые представители турбизнеса не очень приветствуют. Во-первых, вводимая с октября виза будет однократной. Во-вторых - дает иностранцу право на пребывание в течение восьми дней лишь на территории Петербурга и Ленинградской области. А в-третьих, пока не определены пункты пропуска, через которые станет возможен въезд.

И, самое главное, граждане каких стран получат это право – эти нюансы должны быть уточнены в срок до 1 октября. И практика здесь разная: на Дальнем Востоке, к примеру, электронные визы доступны лишь для жителей 18 стран, а в Калининградской области МИД дал добро на въезд гражданам 53 государств, 35 из которых – европейские.

Как оценивают решение о введении электронных виз в Петербурге и Ленобласти? По мнению заместителя председателя комитета по развитию туризма Наны Гвичия, «это принципиально важно с учетом того, что скоро на берегах Невы состоится генеральная ассамблея Всемирной туристской организации. Благодаря такому решению, на ассамблее мы сможем заявить о том, что открыты для приема иностранных туристов».

«Решение может стать прорывом во въездном туризме в Петербург, - считает глава «Дельфина» Сергей Ромашкин. - Думаю, что уже в первый год действия такой визы рост потока туристов может составить до 50%, а за два года он способен увеличиться вдвое».

Правда, при этом еще до появления указа он говорил о том, что «хотелось бы длинной (полгода-год), многократной и недорогой (до 20 евро) визы со сроком не менее чем в 10-14 дней. А если доступными для пребывания гостей из-за рубежа будут соседние Псковская и Новгородская области, а также Карелия – было бы вообще отлично».

В свою очередь, руководитель питерской компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова полагает, что «конечно, решение о введении электронных виз приведет к росту числа иностранных гостей города. Однако чтобы понять, насколько оно увеличится, надо дождаться деталей – в частности, списка стран, граждане которых смогут этим правом воспользоваться».

Стоит учесть и тот факт, что петербургский вариант электронной визы будет действовать до введения единой однократной электронной визы на федеральном уровне, которая должна появиться в стране с начала 2021 года – об этом есть указание в президентском документе.

Какой она будет – пока неизвестно, однако речь уже неоднократно заходила о том, что выдавать ее станут, в отличие от ныне действующих, на платной основе.

/TOURBUS.RU