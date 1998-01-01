Cможет ли Армения заменить Грузию?

Спрос на туры в Армению у некоторых российских туроператоров вырос в этом месяце на 10-45%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг.

В ассоциации отметили, что в целом Армения и Грузия сопоставимы по ценам на отели и стоимости экскурсионных программ, при этом въезд в Армению осуществляется по внутреннему российскому паспорту, что удобно туристам. "Другой вопрос – что в Армении нет моря, а соответственно, и пляжного отдыха. Озеро Севан – высокогорное и холодное, сезон там длится всего 2-2,5 месяца, а отельная база скудная", — заметили в АТОР.

По мнению туроператоров – членов АТОР, в перспективе Армения сможет «оттянуть» не больше 10-20% туристов с грузинского направления, привлекая их на экскурсии и в сити-туры. "В Грузию ехали преимущественно за экскурсионным туризмом, а тут невозможны такие замены, как в пляжном. Все пляжи похожи, все города – разные. В Грузии интересные храмы, города, крепости, ущелья, в то время как в Армении ассортимент экскурсий несколько уже – в основном, в древние храмы и монастыри", — отметили в ассоциации.

В то же время РСТ цитирует заместителя гендиректора компании «Алеан» который отмечает: «Мы заметили лишь небольшую активизацию спроса на пляжные отели Баку. А вот экскурсионные туры и в Армению, и в Азербайджан продаются на прошлогоднем уровне». По его мнению, турпоток в Армению в принципе нельзя сравнивать с объемами грузинских продаж, хотя республики сближает то, что россияне едут туда в основном самостоятельно.

«Армению невозможно рассматривать как альтернативу Грузии, хотя бы потому, что там нет моря. Есть большое горное озеро Севан, но оно не отличается развитой курортной инфраструктурой, там незначительная отельная база, – заметила менеджер направления компании ICS Travel Елена Тапинская. – А в Грузии большинство наших туристов на лето бронировали именно Батуми. И этот поток перенаправить куда-то довольно сложно. Разве что в Азербайджан, но там ценник выше».

Никакой корреляции спроса на Армению в связи с событиями в Грузии не заметили и в компании «Де Визу» – страна продается на прошлогоднем уровне. «Направления разные, самодостаточные. Конечно, летом море становится одним из ключевых факторов выбора места отдыха. В том числе и поэтому Армения не заменит Грузию», – подчеркнул генеральный директор Алексей Лебедь.

В то же время генеральный директор компания «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди отметил трехкратный рост продаж в Ереван за период, прошедший с момента объявления о запрете полетов в Грузию. «Нельзя сказать, что туристы сами просят о такой замене. Но у нас собственные офисы в обеих странах, и когда мы предлагаем схожую по содержанию поездку в Армению, люди часто соглашаются. Возможно, с этим и связан столь заметный рост, хотя страна не может похвастаться такими же впечатляющими показателями, как Грузия», – пояснил он.

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» в беседе с нашим порталом отметил: «Нужно сделать небольшое уточнение. Есть Грузия круглогодичная и есть Грузия летняя, так вот, Армения может стать заменой именно круглогодичной Грузии. Армения – страна с богатым культурно-историческим наследием, прекрасной кухней, винами, отели и сервис здесь не хуже, чем в Грузии, но нет моря.

Если же говорить о замене летней Грузии, то это Турция, Абхазия, Крым. Также нужно понимать, что туристы, живущие в Ставрополе, Краснодаре и Ростове спокойно могут поехать отдыхать в Грузию на своей машине, это не запрещено».

Отметим, что по данным Погранслужбы РФ, в 2018 году в Армении с туристическими целями побывали 113 тыс. россиян, что более чем вдвое превышает показатели 2014 года.

В тоже время в Грузии в минувшем году отдохнули почти 300 тыс. наших туристов.

/TOURBUS.RU