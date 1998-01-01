Новости Горячие новости Пассажиров рейса Nordwind, вылетавшего из Шереметьево, эвакуировали из-за задымления в кабине пилотов/ В Доминикане введут новые меры безопасности, чтобы успокоить туристов/ Трехлетняя девочка из России, отдыхавшая на Ибице, отравилась найденными наркотиками

Пассажиров рейса Nordwind, вылетавшего из Шереметьево, эвакуировали из-за задымления в кабине пилотов Причиной инцидента, произошедшего минувшей ночью с самолетом компании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево, могло стать попадание паров гидравлической жидкости в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская. По ее словам, следов возгорания и пожара не установлено, самолет признаков повреждений не имеет. "У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось", — добавила г-жа Марковская. Представитель следствия отметила, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Напомним, что в ночь с четверга на пятницу кабинный экипаж Boeing 737-800 Nordwind во время разбега по взлетной полосе Шереметьево доложил о задымлении в пассажирском салоне. Командир судна принял решение прервать взлет. На борту находились 173 пассажира, 2 члена летного, 4 — кабинного экипажа. Они направлялись в Ереван. В ходе аварийной эвакуации пассажиров высаживали по надувным трапам. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. Несколько пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением травм. Несмотря на задымление в салоне, возгорания на борту самолета не было. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. В Доминикане введут новые меры безопасности, чтобы успокоить туристов Власти Доминиканы анонсировали новые меры безопасности после смерти в стране нескольких американских туристов, сообщает телеканал CNN. "В первую очередь усиленные меры безопасности были введены, чтобы успокоить американцев, путешествующих в Доминикану. Среди мер – более частая проверка гостиниц и медицинских комнат в них, размещение экстренной контактной информации в каждом номере отеля, открытие "экстренных" туристических центров", — передает телеканал. В частности, будет тщательно проверяться еда и напитки в отелях, а также квалификация и наличие лицензии у медперсонала. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 американских туристов умерли в Доминикане за последний год от внезапных проблем со здоровьем. Обстоятельства их смерти до конца пока не выяснены, есть предположение, что они употребили фальсифицированный алкоголь. Результаты токсикологической экспертизы погибших пока еще не обнародованы. К расследованию происшествия подключилось ФБР. Власти Доминиканы в свою очередь утверждают, что туристы умерли от естественных причин. Несмотря на негативные события, турпоток из США в Доминикану за первое полугодие вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Трехлетняя девочка из России, отдыхавшая на Ибице, отравилась найденными наркотиками Трехлетняя девочка из России проглотила таблетки экстази на популярном у туристов острове Ибица в Испании, ее в критическом состоянии доставили в госпиталь, сообщает газета El Mundo. "Девочку в состоянии эйфории доставили в госпиталь на Ибице ее родители. Врачи дали ей множество лекарств, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. Ребенок будет вертолетом эвакуирован в отделение интенсивной терапии в больницу на соседнем острове Майорка", — пишет издание. По данным газеты, девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Полиция ведет расследование происшествия. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка