Новости Силовые структуры могут получить право отменить любой международный рейс Эксперты комментируют обнародованную сегодня информацию о возможном изменении порядка допуска к международным авиарейсам

В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ», - сообщает сегодня «Коммерсант». По информации издания, Минтранс предложил новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам - теперь от них будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные. Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ». Проект постановления правительства об этом проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году. Среди информации, которую перевозчик обязан сообщать, — количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств. Если авиакомпания не будет предоставлять информацию, то при повторном нарушении Росавиация обязана приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц. Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации «об угрозе безопасности РФ». При этом в документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности. Источники издания на рынке утверждают, что фактически инициатор новых правил — ФСБ, которая добивалась ужесточения правил последние три года. Собеседник в одной из крупных авиакомпаний отмечает, что в штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации и «регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам». «В России есть несколько чартерных авиакомпаний, которые летают только за рубеж. Приостановка разрешения даже на месяц будет означать для них прекращение бизнеса», — подчеркнул источник издания. Старший юрист корпоративной практики юридической компании «Кроу СиАрЭс Право» Сергей Казаков считает обоснованным то, что понятие «угроза безопасности Российской Федерации» в документе четко не определено. Предполагается, что для определения таких угроз возможно использование действующих нормативно-правовых актов. Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт полагает, что термин «угроза безопасности РФ» можно трактовать как совокупность факторов, формирующих риски для жизненно важных интересов личности, общества, государства. Он добавляет, что проект постановления не меняет порядок компенсации стоимости билетов пассажирам отмененных рейсов. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что перечисленная в документе информация хранится в базах данных авиакомпаний. Соблюдение новых правил потребует доработки программных продуктов, но расходы на внедрение не станут драматичными для игроков рынка. Однако, подчеркивает глава Infomost Борис Рыбак, сегодня российские авиавласти и спецслужбы уже и так обладают достаточным объемом прав и информации, чтобы выполнять свою работу. Право на получение дополнительной информации, уверен эксперт, «должно быть тщательно проанализировано». В свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в интервью нашему корреспонденту отметил: «Все пассажиры и так проходят паспортный и пограничный контроль, поэтому непонятно, о каких дополнительных данных может идти речь. В соответствии с т.н. «законом Яровой» вся информация о купленных в онлайне авиабилетах и так сохраняется, так что при необходимости эти данные легко можно найти. Я боюсь, что именно в таком виде это решение приведет к массовым задержкам вылетов. Гораздо проще задерживать «неблагонадежных пассажиров» в момент прохождения паспортного контроля. На мой взгляд, все не так просто, как сообщается в СМИ. Думаю, что ФСБ заметила какие-то бреши в системе безопасности и пытается их закрыть, для этого им и нужна какая-то дополнительная информация. Если говорить о том, скажется ли передача данных авиакомпанией в ФСБ на ее работе - нет, они и так это делают. Просто нужно найти золотую середину, избежать задержек вылетов, потому что они как раз и могут принести убытки. Напомню, что в США после терактов 11 сентября 2001 года службы безопасности также стали «закручивать гайки» и влиять на работу авиакомпаний. Только спустя семь лет там удалось найти «Соломоново решение»: авиапассажирам с хорошей летной репутацией и биографией стали выдавать своего рода пропуска на право прохождения упрощенного досмотра в аэропорту, и таким образом удалось облегчить работу обеих структур и упростить жизнь пассажирам». /TOURBUS.RU

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