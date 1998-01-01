Новости Эмират Шарджа раскинул свои сокровища на берегах Невы Масштабные "Дни Шарджи" впервые проходят в Северной столице России

В течение недели, вплоть до 23 июля, в Комендантском доме Петропавловской крепости третий по величине эмират Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые в России проведет масштабные «Дни Шарджи», представив в рамках фестиваля все разнообразие его культуры и туризма, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Цель фестиваля - рассказать миру о культурно-туристических возможностях Шарджи и привлечь больше туристов и инвесторов в регион», - пояснила представитель Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи в России Елизавета Горбунова. А директор Департамента по работе с государственными органами Шарджи, шейх Фахим Аль Касими, принявший участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, выразил надежду на дальнейшее укрепление культурных связей между его страной и городом на Неве. Подчеркнув, что он стал итогом двух лет совместной работы, шейх сказал, что «есть русская пословица: «Не стыдно не знать, стыдно не интересоваться», поэтому на выставке будет все, что можно узнать о нашей культуре». В свою очередь, председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев подчеркнул, что «в последнее время взаимодействие города со странами Персидского залива существенно возрастает». «Этому способствует, в частности, участие арабских стран в крупных форумах, которые проходят в Петербурге», – считает он. Что касается собственно фестиваля, он действительно станет масштабным и предлагает горожанам и гостям Петербурга массу возможностей для знакомства с культурой и туристическими ресурсами Шарджи. Все желающие (а вход на фестиваль свободный с 10 утра до семи вечера) смогут увидеть выставки качественных фотографий и исторических артефактов. Научиться арабской каллиграфии. Создать свои собственные духи. Сшить национальную арабскую куклу. И много чего еще: в рамках фестиваля запланировано проведение целой серии мастер-классов для широкого круга посетителей, включая детей. Кроме того, ежедневно их будут радовать выступления арабских музыкантов и танцоров, а специально для профессионалов организаторы проведут семинар, посвященный туристическим возможностям эмирата Шарджа, который ЮНЕСКО признал «культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранения наследия. Если же говорить о туристических достижениях Шарджи, они довольно весомы: на весенней MITT-2019 года представители управления эмирата по туризму сообщили, что число туристов из России, посетивших страну в 2018-м, достигло 392 тысяч. И прогресс налицо: ранее Комитет по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA) обнародовал статистику турпотока из России за 2017 год, согласно которой количество российских туристов, посетивших эмират, выросло на 137% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило более 266 тыс. человек (в январе-декабре 2016-го – лишь немногим более 112 тыс.). К тому же в прошлом году россияне стали самыми частыми постояльцами гостиниц в Шардже, опередив граждан Омана, Китая, Саудовской Аравии и Индии: 23% всех постояльцев гостиниц эмирата в 2018-м были гражданами РФ, тогда как в 2017 году их доля составляла только 15%. Как считают многие побывавшие на фестивале Шарджи в Петербурге специалисты, столь внушительный рост показателей эмирата объясняется тем, что по сравнению с Дубаем цены на отели там ниже, а вот набор и качество услуг фактически аналогичные. «Если учесть, что эмират способен предложить довольно широкий спектр отдыха, включая востребованный клиентами «пляжный», его популярность, вполне вероятно, продолжит расти», - считают эксперты. Вместе с тем они отмечают, что это возможно только в том случае, если Шарджа будет активно продвигать себя на рынке и делать ему выгодные предложения: конкуренция за клиента продолжает расти. А поскольку впереди сезон экзотики с традиционными для выбора россиян Таиландом, Вьетнамом, Индией и Карибами, столь же стремительного роста объемов в 2019 году на направлении вряд ли случится. /TOURBUS.RU

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