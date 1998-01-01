Новости Электронные визы введут в Петербурге и Ленобласти По мнению экспертов, долгожданное нововведение может повысить турпоток в Северную столицу и область до 12 млн человек в год

«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, - так заявил Владимир Путин на вчерашней встрече с главой Петербурга Александром Бегловым, состоявшейся вчера вечером в городе на Неве. - Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область». Тем самым он дал "зеленый свет" предложению о введении электронной визы для иностранцев, которое несколько месяцев назад отправлял в Москву петербургский градоначальник. Говоря о возможности введения электронных виз для иностранцев, Владимир Путин подчеркнул: решение принято после консультаций с федеральными структурами, среди которых МИД, Минэкономразвития и т. д. Кроме того, президент давал поручение проработать этот вопрос и с точки зрения безопасности. А поскольку, по его словам, возражений по поводу введения визового механизма не поступило, пообещал «сегодня» (т. е. вчера) подписать соответствующий указ. Стоит напомнить: власти Петербурга неоднократно предлагали ввести тот или иной механизм, позволяющий облегчить прибытие иностранце в Россию. Для круизных туристов и пассажиров паромов система 72-часового безвизового пребывания, которую тоже «пробили» из Петербурга, давно и успешно работает. Однако все другие иностранцы, прибывающие в город на Неве (как и в целом в Россию), до недавнего времени не имели возможности получать визу в каком-то льготном порядке. В настоящее время в РФ есть только два исключения из этого правила: Дальний Восток и Калининград, в последнем из которых электронная виза начала действовать только с 1 июля 2019 года. Что касается Петербурга, в своем предложении Александр Беглов просил ввести режим электронной визы в городе с 1 октября 2019 года. А получив «добро» на нее, уже заявил, что в течение четырех ближайших лет турпоток в Северную столицу будет увеличен до 12 млн человек в год. Комментируя решение президента, он сказал, что «указ будет о том, что электронные визы будут введены в Петербурге и Ленинградской области, потому что пункты пропуска - и таможенные, и пограничные - то, что касается железнодорожного и автомобильного транспорта, находятся на территории Ленинградской области, а в Петербурге - аэропорт и морской порт». «Мы рассчитываем на увеличение туристического потока до 12 млн человек в год», - добавил он. Явные признаки того, что электронные визы в РФ скоро станут реальностью, появились около месяца назад. В первый же день работы Петербургского международного экономического форума глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сделала громкое заявление о том, что «срок действия такой визы составит не менее 14 дней, а может быть, если нас поддержит президент, он будет и чуть-чуть больше». В результате общие параметры системы электронных виз в России уже известны: общероссийская виза, в отличие от действующих на Дальнем Востоке и в Калининградской области, будет платной, срок ее действия составит до 16 суток, а воспользоваться ею смогут гости, приезжающие не только с туристическими целями. Однако в целом по РФ ее планируется ввести только с 2021 года, и какой такая виза будет в случае Петербурга и Ленобласти, можно будет понять только после публикации президентского указа по этому поводу. Впрочем, ранее многие уже высказывались по поводу ее появления. К примеру, врио губернатора Петербурга Александр Беглов говорил, что «внедрение электронной визы создало бы условия для привлечения дополнительного числа гостей из-за рубежа», а Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», подчеркивал, что «визовые проблемы - основное препятствие для роста турпотока из Европы». По его оценке, введение электронных виз для туристов способно быстро привести к значительному росту турпотока, а поскольку большая часть гостей из-за границы приезжает в Москву и Петербург, возможность въехать в страну через эти города – как раз то, что нужно для увеличения объемов въезда. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка