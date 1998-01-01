Новости Amadeus выяснил, как изменился въездной рынок России через год после Чемпионата мира Компания Amadeus представила нашему порталу подробный анализ рынка инкаминга в России на фоне прошедшего год назад всемирного праздника футбола

Как сообщает компания в своем новейшем исследовании въездного туристического рынка, в первом полугодии 2019 года Amadeus зафиксировал рост международных прибытий на 19,5%, в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году. Анализ проводился на основе данных о бронированиях авиабилетов через глобальные системы GDS. Наибольшим спросом в этом году наша страна пользуется у путешественников из Германии, Казахстана и Южной Кореи. В списке лидеров по въездному туризму также Израиль, Италия, Франция, Великобритания, США и Чехия. При этом наибольший рост бронирований зафиксирован среди туристов из Южной Кореи (+160%), Израиля (+42%) и Италии (+16%). Продолжительность пребывания иностранных гостей в России составляет в среднем 9 дней. По статистике, дольше всего в России остаются туристы из США (16 дней), Израиля (11 дней) и Германии (10 дней). При этом путешественники из Южной Кореи предпочитают более короткие поездки (5 дней). Amadeus также сравнил показатели въездного туризма в 2018 и 2017 годах: общий объем бронирований перелетов в Россию за первые 6 месяцев 2018-го продемонстрировал прирост в 27%, что, безусловно, объясняется летним всплеском во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в 11 городах России. «Спустя год после чемпионата мы видим сохранение положительной динамики. Это свидетельствует о благотворном влиянии глобальных спортивных событий на привлекательность страны как направления для путешествий. Грамотный подход к анализу итогов таких больших событий может помочь участникам отрасли и странам в целом строить максимально эффективные маркетинговые стратегии, опираясь на потребности и поведение путешественников при планировании поездок. Кроме того, на базе обширных статистических сведений big data можно провести наиболее точную сегментацию клиентов, найти способы повышения уровня сервиса на разных этапах взаимодействия с гостями, направить инвестиции в критически важные области», – комментирует результаты исследования Леонид Мармер, генеральный директор российского офиса компании Amadeus. Для более глубокого понимания связи между поведением туристов и глобальными спортивными событиями Amadeus проанализировал статистику бронирований авиаперелетов во время проведения Чемпионата мира в июне 2018 года. Больше всего любителей футбола прошлым летом приехало из Германии, США и Израиля. В десятку стран-поставщиков болельщиков также вошли Южная Корея, Испания, Великобритания, Казахстан, Франция, Италия и Аргентина. Туристический интерес не всегда напрямую связан с непосредственным участием стран в спортивных соревнованиях. Так, например, сборные США, Израиля и Италии не выступали на Чемпионате мира 2018 года, однако поток гостей из этих стран в Россию составил значительную часть от общего объема иностранных болельщиков. Объем поездок меняется в зависимости от успехов команд в период проведения соревнований. Безусловно, больше людей хотят увидеть матчи плей-офф вживую, если там выступает их команда. Географическая близость места события не гарантирует объем туристического потока, но влияет на среднюю продолжительность пребывания. По статистике Amadeus, болельщиков из Франции и Великобритании на Чемпионате мира в Бразилии в 2014 году было больше, чем в России в 2018 году. В этом случае удаленность страны-хозяйки чемпионата не повлияла на решение о покупке билетов. С другой стороны, от этого значительно зависит длительность поездки: в среднем болельщики из Аргентины и США провели в России 13 дней летом 2018 года, тогда как продолжительность поездок итальянских туристов составила в среднем пять дней. /TOURBUS.RU ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ПОСЕТИВШИХ ЧМ-2018 В РОССИИ:

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