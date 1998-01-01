Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Японию вырос в этом году на 20% Эксперты комментирует рост интереса к японскому направлению на фоне упрощения визовых формальностей

За первые шесть месяцев 2019 года Японию посетили 55900 россиян, что на 20,4% превышает прошлогодние показатели, - сообщили нам в московском представительстве Японской национальной туристической организации. Число россиян, пересекших границу Японии в июне 2019 года, увеличилось на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8800 человек, что что является рекордным показателем месяца за все время сбора статистики. В 2018 году в этот же период Японию посетили 7048 туристов. Первые шесть месяцев традиционно захватывают зимние месяцы, во время которых путешественники предпочитают уезжать на комфортные горнолыжные курорты с уникальным снегом-«пухляком», и высокий сезон, когда в стране начинается цветение сакуры. Росту турпотока способствуют рейсы и их частота из Дальнего Востока, а также увеличение посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио. Хорошей новостью для сибиряков стало расширение полетной программы из Новосибирска в Токио, куда самолеты авиакомпании S7 теперь летают круглый год. Всего за полгода Страну восходящего солнца посетили 16,66 млн гостей со всего мира. В тройке лидеров – как и прежде, Китай (4 532 500 человек), Южная Корея (3 862 700 человек) и Тайвань (2 480 800 человек). В Топ-5 по темпу роста турпотока в страну, если сравнивать шесть месяцев 2019 и 2018 гг., лидирует Вьетнам (30,3%), далее идут Россия (20,4%), Индия (15,5%), США (13,1%) и Таиланд (12,7%). Напомним, что процедура оформления виз для взаимных поездок граждан России и Японии была упрощена 1 января 2017 года. Для россиян был увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней. Кроме того, было отменено требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки. Это привело к рекордному росту турпотока в Японию в 2017 году на 40%. В октябре 2018 года Япония дополнительно упростила визовый режим для клиентов туроператоров, выезжающих в составе организованных групп. В феврале японские СМИ сообщали, что правительство страны изучает возможность отмены виз для россиян. Речь идет о безвизовом пребывании на территории страны в течении 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях. Аналогичный режим действует в Японии для граждан ОАЭ и Индонезии. В свою очередь в мае Россия предложила Японии отказаться от виз для поездок с деловыми и туристическими целями. Комментируя спрос, Ирина Серганова, СЕО Quinta Tour, рассказала нашему журналисту: «Расширяется спектр городов, которые посещают туристы. Это не только традиционные Токио, Киото, Нара, Осака, но и преф.Канадзава, город Нагано, остров Кюсю, Сикокку. Есть бронирования и на пляжный отдых на архипелаге Окинава после экскурсионных программ. Благодаря широкой поддержки офиса по туризму Японии (JNTO) туроператоров и рекламной кампании, которую они проводят в СМИ , интерес россиян к Японии постоянно растет». В пресс-службе туроператора «Интурист» нашему порталу в свою очередь заявили, что «на данный момент, в связи с высокой стоимостью авиаперелета из европейской части России, данное направление остается востребованным в основном у индивидуальных и бизнес-туристов. В ближайшей перспективе мы ожидаем рост турпотока не только из ближайших к Японии российских регионов - Дальнего Востока и Хабаровского края, но и европейской части России, благодаря расширению полетной программы и дополнительных рейсов авиакомпании S7 с пересадкой в Иркутске. Также мы видим активный интерес к Японии – поступает много обращений от турагентов с вопросами консультационного характера, в связи с этим появляется необходимость в проведении большего количества обучающих мероприятий по направлению». /TOURBUS.RU

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