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Францию снова ждет сорокоградусная жара/ МИД призвал россиян к осторожности в Турции/ Российского туриста, парализованного после посещения аквапарка в Тунисе, вернут на родину

Францию снова ждет сорокоградусная жара

Метеорологи предсказывают новую волну аномальной жары во Франции — на следующей неделе столбик термометра в некоторых регионах поднимется до 40 градусов, сообщает сегодня газета Le Soir.

Благодаря теплым воздушным массам с Пиренейского полуострова начиная с понедельника очень теплая погода установится практически во всех регионах Франции. Особенно жарко, до 35-40 градусов, будет в центральных и юго-восточных регионах. В Париже ожидается до 30-35 градусов тепла. На побережье Атлантики в западной части страны температура составит 25-30 градусов, столько же ожидается в соседней Бельгии.

Метеорологи опасаются засухи, так как с начала июля выпало всего 9 мм осадков при норме в 90 мм.

Это уже вторая волна жаркой погоды в стране с начала лета. В последнюю неделю июня в некоторых регионах на юге Франции температура была близка к считавшимся до этого рекордными 44-м градусам.

Аномальная жара в этот период отмечалась также в Испании, Польше, Германии, Чехии, Италии и Швейцарии.

МИД призвал российских туристов к осторожности в Турции в связи с ростом числа ДТП

Посольство РФ в Турции констатировало значительный рост числа аварий с участием российских туристов и призвало быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

"Турция – в первой половине 2019 года в провинциях Анталья и Мугла отмечено существенное увеличение числа ДТП с участием российских туристов. Посольство России настоятельно рекомендует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части и следовать ПДД", — сообщает в Тwitter ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

В июне 2019 года, по данным турецкой полиции, в стране произошло почти 36 тыс. ДТП, более 200 человек погибли. Среди погибших — двое российских туристов, которых сбил автомобиль в курортном районе Аланья.

Российского туриста, парализованного после посещения аквапарка в Тунисе, вернут на родину

Страховая компания "Ингосстрах" займется организацией транспортировки парализованного в Тунисе российского туриста после получения разрешения от врачей, сообщили порталу в пресс-службе СК.

В компании также удивились, что семья и друзья Александра Воробьева объявили о сборе средств на его транспортировку. "С момента наступления страхового случая "Ингосстрах" находится в постоянном контакте с родственниками застрахованного и медицинским учреждением, в которое он госпитализирован. В настоящее время Воробьеву проведена операция. После получения от госпиталя медицинских документов, а также разрешения на транспортировку СК будет заниматься вопросом оплаты счетов и организации транспортировки в рамках правил страхования", — сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что полис пострадавшего туриста был оформлен на страховую сумму $40 тысяч. В него включено оказание медицинской помощи амбулаторное/стационарное лечение, транспортировка, эвакуация.

"Транспортные расходы, а также расходы по медицинской репатриации в данном случае оплачиваются в пределах страховой суммы и будут организованы страховщиком в соответствии с рекомендациями врачей", — заключили в "Ингосстрахе".

Ранее сообщалось, что турист из Югры Александр Воробьев получил серьезную травму во время катания на водных аттракционах в аквапарке Caribbean World на острове Джерба в Тунисе, его парализовало.

Его друзья в социальных сетях объявили о сборе средств на транспортировку, поскольку якобы "семья не дождалась помощи от СК и посольства РФ в Тунисе".

/TOURBUS.RU



