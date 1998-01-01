TEZ Tour увеличивает свои чартерные программы на Хайнань в четыре раза

С 1 августа туроператор заметно расширяет собственную полетную программу на китайский остров на крыльях а/к iFly

С 1 августа туроператор TEZ Tour расширяет собственную полетную программу на китайский остров Хайнань на лайнерах стратегического авиаперевозчика а/к iFly, – рассказали нам в пресс-службе компании.

Прямые беспосадочные рейсы в аэропорт Санья будут осуществляться дважды в неделю из Казани, Красноярска и Уфы на широкофюзеляжном воздушном судне Airbus A330 вместимостью 325 кресел.

Кроме этого, с 7 сентября туроператор продолжит свои полетные программы на курорты китайской провинции из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а с конца сентября также будет запущена полетная программа из Самары. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на Airbus A330 а/к iFly.

При этом рейсы из Москвы, Казани, Уфы и Самары в новом летне-осеннем расписании туроператором заявлены впервые.

Осенью прошлого года туроператор TEZ Tour отправлял туристов из Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга на Хайнань на бортах Airbus A319 вместимостью 156 посадочных кресел.

«Южная провинция Китая Хайнань с каждым годом набирает все большую популярность у российских туристов. Из преимуществ — уникальные климатические условия, позволяющие путешественникам отдыхать на курортах острова в течение всего года, качественная отельная база в сочетании с современной китайской медициной, обилие ценных историко-культурных достопримечательностей и возможность спланировать отдых в самом разном бюджете.

Привлекательности курортам Хайнаня добавляет активное продвижение на российском рынке и поддержка китайской стороны. Власти Китая уделяют особое внимание улучшению качества приема русскоговорящих гостей», — прокомментировали в пресс-службе туроператора.

Клиентам туроператора доступны для бронирования более 110 отелей на популярных курортах острова Хайнань — Дадунхай, Ялонг Бей, Санья Бей и Сяодунхай, начиная от самых бюджетных до роскошных отелей 5*.

Минимальная стоимость недельных туров на курорты о. Хайнань на летне-осенние даты начинается от 35 500 рублей, включая авиаперелет, проживание в отеле 4* и завтраки.

Также на сайте туроператора уже открыта продажа туров в Таиланд на зимний сезон 2019/2020. Прямые беспосадочные рейсы из Москвы (аэропорт Внуково) авиакомпании iFly Airlines на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330 стартуют 16 октября 2019 и будут выполняться три раза в неделю в а/п Пхукет. Стоимость туров в Таиланд начинается от 45,5 тыс. руб., включая авиаперелет, размещение в отеле 3* на семь ночей.

Напомним, что чартерные рейсы в хайнаньский аэропорт Санья из восьми городов России также ставит в этом году «Русь Тур». Кроме того, из Москвы на Хайнань планирует летать и ANEX Tour.

Таким образом, с учетом заявленных новых программ TEZ Tour, объемы авиаперевозки на остров вырастут в новом высоком сезоне из Красноярска примерно в полтора раза, а из Новосибирска и Москвы – почти в три раза.

/TOURBUS.RU