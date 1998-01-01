Новости Coral Travel и "Пегас Туристик" ставят новые чартеры на Кубу Эксперты комментируют заметное расширение чартерных программ и предлагаемых курортов на Острове Свободы

Как сообщает "Интерфакс", туроператор Coral Travel принял решение поставить прямые чартерные рейсы из московского Шереметьево на крыльях Royal Flight на Кубу уже начиная с 10 августа. «Coral Travel предлагает в новом сезоне туры с прямым перелетом чартерными рейсами в Варадеро авиакомпанией Royal Flight на самолетах Boeing 777. Полетная программа начнется 10 августа, лайнеры будут летать из Шереметьево с частотой 10/11 дней. Время в полете составляет 12 часов», - рассказали в пресс-службе оператора. Эксперты Coral Travel обращают внимание, что один из лучших курортов планеты находится именно на Кубе – курорт Варадеро, где расположено большое число современных комфортабельных отелей. Кстати, отсюда без труда можно добраться до столицы – Гаваны, дорога займет не больше трех часов. Стоит также отметить, что туроператор Pegas Touristik в зимнем сезоне-2019 поставит чартеры из Москвы в Камагуэй, который станет пятым кубинским направлением компании. Напомним, ранее компания сообщала о том, что у них действуют программы на Кубу с прилетом в аэропорты Варадеро, Кайо-Коко, Ольгин и Санта-Клара. Как сообщает АТОР, пятая чартерная цепочка Pegas Touristik на Кубу будет поставлена со 2 ноября на крыльях Nordwind с прилетом в аэропорт Камагуэй. Планируется 3 вылета в месяц на борту В777-200 с местами в салоне эконом-класса. Отмечается, что туры компании по данному направлению запланированы продолжительностью на 10,11 и 21 ночь. Камагуэй может предложить россиянам отдых на песчаных пляжах, наиболее известен курорт Санта-Лусия на северном побережье. Его пляжи протяженностью в 20 км с коралловыми рифами обязательно привлекут внимание любителей подводного плавания, подводной рыбной ловли. Также тут обитает множество редких видов птиц и морских черепах. В Камагуэй сохранилось множество колониальных построек и церквей. Сам город был основан испанскими конкистадорами в 1514-1515 годах. Он по праву считается одним из самых красивых городов страны - исторический центр Камагуэя внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на улицах города сохранилось около 4 тыс. зданий, представляющих историческую ценность. Комментируя новые чартерные программы полетов на Кубу ведущих туроператоров, Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour, отметила в беседе с нашим порталом: «На сегодняшний день Куба как направление очень развито и востребовано у туристов. В сезоне лето-2019 направление продается в запланированных объемах, по сравнению с прошлым годом наблюдаем увеличение продолжительности туров, в этом сезоне большой спрос на 11 ночей. Отметим также, что увеличилась глубина продаж, в прошлом году она составляла в среднем 40 дней, а в этом сезоне до 70 дней. Направление Камагуэй будет интересно для любителей Карибского бассейна, особенно тем, кто уже побывал на основных курортах. Однако общий туристический поток на данный момент будет отдавать предпочтение проверенным курортам Кубы, таким как Варадеро и острова. О востребованности чартеров в Камагуэй можно будет говорить после запуска полетной программы, на данный момент курорт мало известен широкому кругу туристов». Отметим, что Россия входит в топ-10 важнейших въездных рынков Кубы. За 2018 год в стране побывало более 135 тысяч россиян. Всего в прошлом году на Острове Свободы отдохнуло 4,8 млн иностранных туристов. /TOURBUS.RU

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