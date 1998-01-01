Новости Этим летом наши туристы отправились в длительные речные круизы Эксперты круизного рынка комментируют изменения спроса на рынке путешествий по рекам России в этом сезоне

Летняя навигация-2019 на реках России оказалась достаточно удачной для круизных операторов, даже несмотря на рост цен и сокращение притока новых клиентов. По данным АТОР, к середине лета компаниями было реализовано около 75% от всего объема туров. Стоит отметить, что большая часть туров была выкуплена клиентами по раннему бронированию. В результате некоторые категории кают на круизных судах заполнены на весь сезон на 100%. Как поясняет АТОР, основная часть реализованных круизов «продолжительные», длительностью от 7 дней и больше. Большая часть туристов оценивает такие круизы как достойную альтернативу полноценному летнему отдыху на берегу. По мнению коммерческого директора круизной компании «ВодоходЪ» Александра Кошкина, ничего из ряда вон выходящего в активном спросе на «продолжительные круизы» нет, ведь «в период скидок раннего бронирования всегда активно раскупаются продолжительные круизы, а после окончания срока действия акции традиционно возрастает спрос на круизы малой и средней продолжительности от 3 до 7 дней». Как далее пояснил Александр, last-minute покупаются круизы выходного дня, обычно клиенты их выкупают за несколько дней до даты отплытия. На активность продаж здесь оказывают прямое влияние погодные условия. Несмотря на то, что большая часть продукта круизных компаний была реализована, не все готовы оценить эту летнюю навигацию как удачную. Эксперты считают, что желаемых результатов им помешал добиться рост цен на круизы на 25%, именно поэтому не было большого притока новых клиентов. Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму круизной компании «Мостурфлот»: «Хотелось бы, чтобы туристов было больше. Мы в этом году рассчитывали на активность новых клиентов, но ее нет – пока наблюдаем рост бронирований постоянных клиентов на 40%». Стоит отметить, что среди иностранных туристов все же был отмечен небольшой рост спроса на круизы, видимо, это результаты прошлогоднего Чемпионата мира по футболу-2018. Круизные компании пока не спешат распродавать круизы с большими скидками и искусственно стимулировать рост продаж. Александр Кошкин, коммерческий директор круизной компании «ВодоходЪ», в этой связи заявил: «Мы не практикуем так называемые «горящие туры», когда перед круизом можно купить путевку за полцены, поскольку это может плохо повлиять на глубину будущих продаж». Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», со своей стороны, добавил: «Тема горящих круизов не актуальна для круизной отрасли в России, поскольку основной объем продаж приходится на период раннего бронирования. Свободные места в круизах, которые могли бы попасть под определение «горящих», появляются редко и в основном в случае отказа от заранее забронированных путевок». Светлана Гончарова поддерживает Андрея Михайловского в том, что «горящие круизы» не актуальны для отечественной круизной отрасли: «Есть люди, которые их ждут, но тут можно ошибиться и вместо распродажи попасть на повышение цены вследствие динамического ценообразования, так что бывалые туристы действительно спешат приобрести тур в период раннего бронирования». Отметим, что самыми популярными круизами, как сообщает АТОР, в эту навигацию остаются туры до Санкт-Петербурга, Валаама, Астрахани и Большого Золотого кольца. Наряду с этими направлениями круизных туристов также стало привлекать поволжское направление, где самым популярным портом является Казань. По словам Светланы Гончаровой, заместителя генерального директора по туризму круизной компании «Мостурфлот», причина такого успеха проста: «Старания и вложения Татарстана в круизную инфраструктуру не прошли даром. Сама Казань очень сильно обновилась, в Булгарах и Свияжске были созданы хорошие причалы и комплексы, на берегу предлагается одно из лучших экскурсионных обслуживаний, так что казанское направление стабильно растет на 20% каждый год». /TOURBUS.RU

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