Новости Из Москвы в Монпелье - на крыльях «Уральских авиалиний» Наш журналист побывал в южном французском регионе Лангедок – Камарг и узнал, чем он может быть интересен нашим туристам

В рамках пресс-тура, приуроченного к открытию прямого перелета между московским Домодедово – Монпелье на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии», редактор нашего портала побывала на юге Франции в прекрасном винном регионе Лангедок – Камарг. Границы региона начинаются в Авиньоне и заканчиваются у границ Испании, это самая протяженная винодельческая область Франции – более 3,5 тысяч гектар. Свое существование регион начал в VI веке до Р.Х., тогда на этой земле проживали галльские племена, позже им пришлось отражать атаки римских легионов, которые в конце концов одержали победу над варварами – отсюда огромное количество исторических памятников времен Римской империи. В XIII веке земли отошли французской короне – в период правления славного короля Людовига XIV, а уже через пару столетий, когда между Францией и Англией шла война, началось активно строительство замков, изначально выполнявших оборонительную функцию, а в мирное время ставших центрами виноделия. На XVII век приходится расцвет региона, поскольку был построен Южный канал, соединивший Средиземное море с Атлантическим океаном. В наши дни вина из региона считаются одними из лучших французских вин. Стоит отметить, что в настоящее время Лангедок занимает второе место во Франции по изготовлению марочных вин. Это одна из самых продуктивных винодельческих областей страны. Отличительной чертой местных вин является фруктовый аромат и маслянистый привкус дубовой бочки. Красные вина – чуть пряные с насыщенным вкусом, белые и розовые вина более легкие. Местная лоза – уникальна, потому что ее получили в результате ассамбляжа (скрещивания) разных видов средиземноморской виноградной лозы. Среди красных сортов винограда наибольшую популярность завоевали: Кариньян, Сенсо, Гренаш, Мурведр, Сира, а также Каберне Совиньон и Мальбек. Среди белых — Макабео, Гренаш Блан, Пикпуль, Бурбуленк, Кларет, а также Мускат, Шардоне, Шенен, Мозак, Руссан и Марсан. Помимо энотуров Лангедок может предложить туристам мягкий климат, 300 солнечных дней в году, удивительной красоты ландшафты, горы на юге области, Средиземное море на востоке. Несмотря на всю свою привлекательность, Лангедок не считается массовым туристическим регионом, в отличие от Лазурного берега, и местные власти только-только начали активно продвигать свое направление на туристических рынках разных стран. Курортные города региона обладают прекрасно развитой туристической инфраструктурой, достойной отельной базой, богатым историческим наследием и не только. К примеру, мало кто знает, что в регионе Лангедок расположен город Кап-д’Агд – получивший звание столицы нудизма. Местный пляж, протяженностью 2 км, полностью отдан в распоряжение нудистской общины. Интересно, что входить в костюме Адама и Евы можно во все заведения, расположенные в городе. Ну, а если обратиться к более традиционному виду отдыха, то стоит обратить внимание на Каркассон, расположенный на двух берегах реки Од. Здесь сохранились до наших дней старинные замки, а также галльская крепость античных времен, оборонительная крепость – «Верхний город», внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музей инквизиции и, конечно, дом с настоящими привидениями. Монпелье – столица региона Лангедок – Руссильон, расположенная в девяти километрах от Средиземного моря. Очаровательный город со множеством уютных кафе, зелеными пальмами, Арагонским кварталом, застроенным в XII веке, модернистским кварталом Антигона. Город прекрасно подойдет для событийного туризма: каждое лето тут проходят фестиваль джаза и международный танцевальный фестиваль. А рестораны… Монпелье – рай для гурманов. Лучшие рестораны сосредоточены рядом с центральной площадью Комедии, традиционные французские кафе можно без труда найти на улице Луи Блана. Еще более привлекательным Монпелье делает то, что теперь сюда можно добраться на крыльях «Уральских авиалиний» всего за 4 часа. Авиакомпания начала выполнять прямые авиаперелеты из московского аэропорта Домодедово во французский аэропорт Montpellier–Méditerranée со 2 июля. Рейсы будут выполняться круглый год. Перпиньян – крупнейший город, расположенный в гористых районах Пиренеев. В городе множество старинных сооружений, в окрестностях сохранились деревянные крепости, построенные в XVII веке. Соседние города Ним, Прат-де-Моло и Эльна очень живописны – множество зеленых парков, цветущие рощи, множество птиц прекрасно дополнят отдых. Лангедок - самобытный регион. Посетив это место, вы сможете насладиться изысканной французской кухней и винами, позагорать на пляжах, приобщиться к богатому культурно-историческому наследию. Самое замечательное, что отдых не будет стоить тех астрономических денег, как на Ривьере. Летнее расписание авиаперелетов Москва – Монпелье до 26.10.2019 г. Направление Номер рейса Периодичность Вылет /Прилет (время местное) Москва (ДМД) - Монпелье У6-791 Среда Пятница Воскресенье 9:30/12:40 Монпелье – Москва (ДМД) У6-762 Среда Пятница Воскресенье 13:40/18:40 Зимнее расписание авиаперелетов Москва – Монпелье до 27.10.2019 – 28.03.2020 г. Направление Номер рейса Периодичность Вылет /Прилет (время местное) Москва (ДМД) - Монпелье У6-791 Среда Суббота 10:30/12:45 Монпелье – Москва (ДМД) У6-762 Среда Суббота 13:35/19:40 /TOURBUS.RU В рамках пресс-тура, приуроченного к открытию прямого перелета между московским Домодедово – Монпелье на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии», редактор нашего портала побывала на юге Франции в прекрасном винном регионе Лангедок – Камарг. Границы региона начинаются в Авиньоне и заканчиваются у границ Испании, это самая протяженная винодельческая область Франции – более 3,5 тысяч гектар. Свое существование регион начал в VI веке д. Р.Х., тогда на этой земле проживали галльские племена, позже им пришлось отражать атаки римских легионов, которые, в конце концов, одержали победу над варварами – отсюда огромное количество исторических памятников времен Римской империи. В XIII веке земли отошли французской короне – в период правления славного короля Людовига XIV, а уже через пару столетий, когда между Францией и Англией шла война, началось активно строительство замков, изначально выполнявших оборонительную функцию, а в мирное время ставших центрами виноделия. На XVII век приходится расцвет региона, поскольку был построен Южный канал, соединивший Средиземное море с Атлантическим океаном. В наши дни вина из региона считаются одними из лучших французских вин. Стоит отметить, что в настоящее время Лангедок занимает второе место во Франции по изготовлению марочных вин. Это одна из самых продуктивных винодельческих областей страны. Отличительной чертой местных вин является фруктовый аромат и маслянистый привкус дубовой бочки. Красные вина – чуть пряные с насыщенным вкусом, белые и розовые вина более легкие. Местная лоза – уникальна, потому что ее получили в результате ассамбляжа (скрещивания) разных видов средиземноморской виноградной лозы. Среди красных сортов винограда наибольшую популярность завоевали: Кариньян, Сенсо, Гренаш, Мурведр, Сира, а также Каберне Совиньон и Мальбек. Среди белых — Макабео, Гренаш Блан, Пикпуль, Бурбуленк, Кларет, а также Мускат, Шардоне, Шенен, Мозак, Руссан и Марсан. Помимо эно-туров Лангедок может предложить туристам мягкий климат, 300 солнечных дней в году, удивительной красоты ландшафты, горы на Юге области, Средиземное море на востоке. Несмотря на всю свою привлекательность, Лангедок не считается массовым туристическим регионов, в отличие от Лазурного берега, и местные власти только-только начали активно продвигать свое направление на туристических рынках разных стран. Курортные города региона обладают прекрасно развитой туристической инфраструктурой, достойной отельной базой, богатым историческим наследием и не только. К примеру, мало кто знает, что в регионе Лангедок расположен город Кап д’АГД – получивший звание столицы нудизма. Местный пляж, протяженностью 2 км, полностью отдан в распоряжение нудистской общины. Интересно, что входить в костюме Адама и Евы можно во все заведения, расположенные в городе. Ну, а если обратиться к более традиционному, то стоит обратить внимание на Каркассон, расположенных на двух берегах реки Од. Здесь расположено множество старинных замков, а также галльская крепость античных времен, оборонительную крепость – «Верхний город», внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музей инквизиции, и, конечно, дом с настоящими привидениями. правда, сюда стоит приезжать на несколько дней. За раз сложно будет осмотреть все достопримечательности. К примеру, Монпелье – столица региона Лангедок – Руссильон, расположенный в девяти километрах от Средиземного моря. Очаровательный город со множеством уютных кафе, зелеными пальмам, Арагонским кварталом, застроенным в XII веке, модернистским кварталом Антигона. Город прекрасно подойдет для событийного туризма: каждое лето тут проходят фестиваль джаза и международный танцевальный фестиваль. А рестораны… Монпелье – рай для гурманов. Лучшие рестораны сосредоточены рядом с центральной площадью Комедии, традиционные французские кафе можно без труда найти на улице Луи Блана. Еще более привлекательным Монпелье делает то, что теперь сюда можно добраться на крыльях «Уральских авиалиний» всего за 4 часа. Авиакомпания начала выполнять прямые авиаперелеты из московского аэропорта Домодедово во французский аэропорт Montpellier–Méditerranée со 2 июля. Рейсы будут выполняться круглый год. Летнее расписание авиаперелетов Москва – Монпелье до 26.10.2019 г. Направление Номер рейса Периодичность Вылет /Прилет (время местное) Москва (ДМД) - Монпелье У6-791 Среда Пятница Воскресенье 9:30/12:40 Монпелье – Москва (ДМД) У6-762 Среда Пятница Воскресенье 13:40/18:40 Зимнее расписание авиаперелетов Москва – Монпелье до 27.10.2019 – 28.03.2020 г. Направление Номер рейса Периодичность Вылет /Прилет (время местное) Москва (ДМД) - Монпелье У6-791 Среда Суббота 10:30/12:45 Монпелье – Москва (ДМД) У6-762 Среда Суббота 13:35/19:40 Перпиньян – крупнейший город, расположенный в гористых районах Пиренеев. В городе множество старинных сооружений, в окрестностях сохранились деревянные крепости, построенные в XVII веке. Соседние города Ним, Прат-де-Моло и Эльна – очень живописны – множество зеленых парков, цветущие рощи, множество птиц – прекрасно дополнят отдых. Лангедок - самобытный регион. Посетив это место, вы сможете насладиться изысканной французской кухней и винами, позагорать на пляжах, приобщиться к богатому культурно-историческому наследию. Самое замечательное, что отдых не будет стоить тех астрономических денег, как на Ривьере.

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