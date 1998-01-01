Новости

Цифровые технологии России и Китая помогут развитию туризма

Открытая российско-китайская конференция «Цифровые технологии в туризме. Новые возможности – новые риски» прошла во вторник в столице

16 июля в Swissotel Красные холмы состоялась открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии. Мероприятие прошло под эгидой фестиваля Китая в Москве, посвященного 70-летию основания КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, и стало первым в ряду крупных бизнес-мероприятий, организованных с целью усиления сотрудничества между Россией и Китаем.

Со вступительным словом выступили Игорь Высоковский, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Китая в Москве, заместитель директора института Дальнего Востока Российской академии наук.

Участников конференции также поприветствовала г-жа Гун Цзяцзя, советник по культуре посольства КНР в РФ, директор китайского культурного центра в Москве. Она отметила, что посольство Китая в России активно поддерживает фестиваль, как сам бизнес-форум, так и его экспозиционную часть на ВДНХ.

Спикерами мероприятия стали управляющий партнёр компании AT&S Кирилл Кирюшин, который рассказал об автоматизации процесса работы с клиентами в туристической индустрии и Александр Холодилов, директор по развитию бизнеса компании «Айтеко», котрый поделился опытом использования технологий Big data в работе с туристическими брендами.

Руслан Явон, генеральный директор компании PACE Ecosystem, представил новый продукт – технологическую коммуникационную платформу, предоставляющую новые методы работы с информацией, возможности для электронной коммерции, в том числе и для туристической отрасли.

Руководитель отдела маркетинга издательского дома «Коммерсантъ» Екатерина Богомолова рассказала об инструментах повышения эффективности коммуникации с клиентом на примере проектов издательского дома.

Исполнительный директор компании Excon Group, руководитель исполнительной дирекции фестиваля Китая Максим Петроченков поделился программой фестиваля Китая в Москве, который пройдет в сентябре этого года, а также рассказал о возможностях участия в мероприятии, в том числе для туристического бизнеса.

Вторым мероприятием в череде бизнес-ивентов, организованных под эгидой фестиваля, станет открытая конференция «Цифровые технологии Китая и России – возможности взаимной интеграции», которая состоится 30 июля.

Фестиваль Китая в Москве – это комплекс мероприятий, приуроченных к 70-летию основания КНР и установления Российско-китайских дипломатических отношений. Фестиваль пройдет с 13 по 15 сентября 2019 года.

13 сентября пройдет деловой форум, основные цели которого: презентация экономического потенциала китайского и троссийского бизнеса, а также установление и развитие сотрудничества между Россией и Китаем. А с 14 по 15 сентября в парке ВДНХ пройдет культурно-экспозиционная часть фестиваля «Китай: Великое наследие и Эпоха».