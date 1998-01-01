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Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении «курилок» в аэропорты/ AZUR Air передумала летать в Бодрум и Даламан, а S7 – в Осло и Копенгаген/ Около 50 школьников отравились в детском лагере в Крыму

Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, во вторник принят Госдумой в первом чтении. Соответствующую инициативу внес в Думу еще в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский.

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. По истечении четырех лет существования указанной нормы у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились достаточные фактические данные, позволяющие оценить эффективность принятого решения, отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и иных помещениях, расположенных в зданиях аэропорта, отмечается в законопроекте.

Кроме этого, сообщается, что за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта Шереметьево.

AZUR Air передумал летать в Бодрум и Даламан, а S7 – в Осло и Копенгаген

Авиакомпания AZUR Air отозвала допуски на полеты по 95 международным маршрутам, S7 не будет летать в Норвегию и Данию, следует из документов Росавиации.

Большинство отмененных маршрутов AZUR Air — из российских регионов в Китай и Турцию, в частности, на такие курорты, как Бодрум и Даламан. Рейсов из Москвы отмены не коснулись.

"В ситуации нет ничего экстраординарного, мы отказались от допусков, которые не использовали. Теперь их могут использовать другие авиакомпании. Перевозка на турецком направлении не пострадает, недавно мы запустили регулярные рейсы в Турцию из 23 регионов", — сообщила "Интерфаксу" директор департамента информационной политики и коммуникаций AZUR Air Анастасия Матюшина.

Также допуски по ряду маршрутов отозвали авиакомпании "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Азимут". Так, S7 не будет выполнять рейсы из Москвы в Копенгаген и Осло, "Уральские авиалинии" – из Москвы в Минск, а "Азимут" из ряда регионов в Ереван.

Около 50 школьников отравились в детском лагере в Крыму

Причиной отравления детей в лагере "Лучистый" на западе Крыма, предположительно, стал салат, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана.

"Сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления — им стал салат", — говорится в сообщении.

По информации министерства, на данный момент зафиксировано 54 случая отравления отдыхающих из Татарстана: 49 детей и пять вожатых.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по факту отравления 54 человек в лагере "Лучистый". Глава администрации Евпатории Кирилл Вавренюк ранее предположил, что инфекцию могли завезти.

/TOURBUS.RU